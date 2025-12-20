Одним из подозреваемых в убийстве украинца в Вене оказался сын посолки Украины в Болгарии: как она отреагировала

В жестоком убийстве 21-летнего Даниила Кузьмина, которого лишили жизни 25 ноября в Вене (Австрия), подозревается двое украинцев. Одним из них является 19-летний Богдан Ринжук – пасынок посла Украины в Болгарии Олеси Илащук.

Последняя в комментарии "Укринформу" подтвердила задержание сына. Она призвала не делать "предположений или эмоциональных комментариев" и напомнила о презумпции невиновности.

"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", – сказала госпожа дипломат.

Илащук добавила, что ее сын является совершеннолетним гражданином Украины, имеет полную гражданскую дееспособность и проходит все предусмотренные законом процессуальные действия в рамках действующего законодательства Украины и Европейского Союза.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно связывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", – заявила она.

Илащук призвала не распространять недостоверную информацию и уважать право на приватность.

Ориентироваться, по ее словам, стоит на принципы верховенства права, этические стандарты и конституционно закрепленную презумпцию невиновности. Посол хотела бы, чтобы "окончательные выводы" формировались "исключительно на основании результатов проверки причастности сына к этим событиям".

Напомним: Олесю Илащук назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. В СМИ появлялись публикации, будто Илащук не имеет опыта работы в дипломатии или на государственных должностях и до сих пор была указана как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

В украинском внешнеполитическом ведомстве ответили на эти обвинения. "По имеющейся в МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", – говорится в сообщении пресс-службы.

Что известно об убийстве украинца в Вене

Заявление об исчезновении 21-летнего гражданина Украины поступило в районный отдел полиции Харьковской области 26 ноября 2025 года. Тело нашли австрийские правоохранители. По предварительной версии, преступники после тщательной подготовки встретились с украинцем в Вене, избили и, под пытками и угрозами убийством, заставили предоставить доступ к электронному криптокошельку. После этого его поместили в багажник Mercedes-Benz. Авто подожгли.

СМИ выяснили, что жертвой жуткого преступления стал Даниил Кузьмин – сын действующего заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.

Кого подозревают в совершении убийства

Подозреваемыми якобы являются 45-летний мужчина и 19-летний юноша, младший из которых учился в том же университете Вены, что и убитый. Очевидно, они знали друг друга.

Издание "Dетектив-Info" назвало имена мужчин, которые, возможно, причастны к этому событию. Это 45-летний бывший работник Одесской таможни ГФС Александр Агоев и 19-летний Богдан Ринжук – сын черновицкого бизнесмена Ивана Ринжука.

Парень указан в декларациях Илащук как сын. Однако, по данным журналистов, госпожа посол является его мачехой.

Агоев и Ринжук на момент объявления в розыск находились на территории Украины. Их задержали вечером 29 ноября в Одессе.

