В пятницу, 19 декабря, в Волгоградской области РФ произошло очередное загадочное "проседание грунта". В результате происшествия вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр".

Видео дня

За несколько часов до места аварии россияне массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в ГУР Минобороны Украины.

Подробности инцидента

По информации источников, повреждения была многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Масштабные повреждения зафиксированы в районе населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.

Примечательно, что российская пропаганда распространила версию о том, что газопровод был поврежден якобы в результате "проседания грунта". Власти региона просили россиян "сохранять спокойствие".

После взрыва на стратегической газовой инфраструктурой россияне направили к месту происшествия десятки автомобилей спецтехники. В свою очередь источники OBOZ.UA продемонстрировал истинную причину повреждения газопровода.

Что известно об объекте

Газопровод "Центральная Азия – Центр" – это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год. После 2022 года Москва, вопреки громким заявлениям об "энергетической независимости", использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.

В настоящее время транспортировка газа по этому маршруту остановлена ​​на неопределенный срок. ГУР МО Украины сообщает, что "геологические процессы" на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию, особенно вблизи объектов, финансирующих войну против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ростове и Орле прогремели взрывы. Россияне жалуются на ракетную атаку и исчезновение света.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!