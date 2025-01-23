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"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Я бы сам согласился': Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) сейчас станет лакомым соперником для многих боксеров в разных дивизионах. Наш соотечественник после четырех побед над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) стал главной звездой, которая генерирует крупные гонорары.

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Такое мнение в интервью порталу Sport.ua выразил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО). Харьковчанин подчеркнул, что теперь Усик может принимать любые решение относительно своей карьеры и еще больше зацементировать свое имя в истории бокса.

"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри
Гвоздик

"Сейчас все хотят драться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Саша мне предложил, я бы сам согласился с ним выйти. Но он должен делать прежде всего то, что хочется ему. Мне кажется, что какие-то финансовые потребности он уже давно закрыл. Поэтому если он спустится вниз и станет 3-кратным абсолютным чемпионом или же получит титул в бриджервейте, то это круто. Если он добавит еще одну регалию, то это очень хорошо. Он зацементирует свое имя в истории бокса еще глубже", – сказал Гвоздик.

"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри
"Я бы сам согласился": Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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