'Я бы сам согласился': Гвоздик сказал, что стоит делать Усику после побед над Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) сейчас станет лакомым соперником для многих боксеров в разных дивизионах. Наш соотечественник после четырех побед над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) стал главной звездой, которая генерирует крупные гонорары.

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Такое мнение в интервью порталу Sport.ua выразил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО). Харьковчанин подчеркнул, что теперь Усик может принимать любые решение относительно своей карьеры и еще больше зацементировать свое имя в истории бокса.

"Сейчас все хотят драться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Саша мне предложил, я бы сам согласился с ним выйти. Но он должен делать прежде всего то, что хочется ему. Мне кажется, что какие-то финансовые потребности он уже давно закрыл. Поэтому если он спустится вниз и станет 3-кратным абсолютным чемпионом или же получит титул в бриджервейте, то это круто. Если он добавит еще одну регалию, то это очень хорошо. Он зацементирует свое имя в истории бокса еще глубже", – сказал Гвоздик.

Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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