'Я большой сторонник Украины': в команде Дюбуа внезапно изменили отношение к Усику

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Фрэнк Уоррен продолжает настаивать на несправедливость результата первого боя его клиента с Александр Усиком (23-0, 14 КО). В то же время глава компании Queensberry Promotions перестал обвинять украинца в читерстве, а возложил всю вину за скандальное поражение британца на рефери.

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Об этом Уоррен заявил в комментарии журналистам в кулуарах первой пресс-конференции реванша Усика и Дюбуа, информирует портал Boxing Scene. Представитель британского боксера, вспоминая удар того ниже пояса, отметил, что с большим уважением относится к Украине, но рефери Луис Пабон должен был действовать в ринге в августе 2023 года более профессионально.

"Слушайте, я большой сторонник Украины. Тогда была не ошибка судей на карточках, а рефери в ринге. Это была его ошибка. Перед боем он должен прийти в раздевалки и объяснить правила. А он этого не сделал. Он должен был все объяснить об ударах в запрещенные зоны. Так что именно он был изначально виноват в этом", – сказала Уоррен.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Теперь украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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