Росія сьогодні активно рухає думку про те, що антиросійські санкції призводять до зростання ціни на нафту на світових ринках. Численні приклади таких вкидів в інформ простір фіксувались на минулому тижні.

Зверну увагу своїх читачів на найбільш яскравий приклад такої пропаганди в формі коментарів аналітика PVM Тамаша Варга, що мовляв зростання цін на нафту обумовлене повідомленнями про те, що президент США дав хід законопроєкту Ліндсі Грема про нові санкції проти рф, і це посилює побоювання щодо скорочення експорту російської нафти.

Насправді ж, зростання цін на brent відбулось лише на 1-2 долари під тиском новин про протести з Ірану. Законопроєкт Ліндсі Грема вже стільки разів анонсували, що навряд чи світовий ринок нафти на нього реагував.

Але якщо проаналізувати останні пів року санкційних трендів та торговельного тиску на Індію з боку США, то видно, що санкції навпаки призводили до зниження цін на російську нафту і до збільшення її експорту з рф.

Нагадаю, що 2025 рік ми завершили з дисконтом між Brent та Urals в 23-25 доларів на барелі, і росіяни для покриття зменшення виторгу збільшували обсяги експорту, поки США та Великобританія не розпочали ловити їх тіньові танкери.

Тож як би це парадоксально не звучало, але практика показує, що саме санкційний і торговельний тиск призводять до того, що рф стає більш схильною до того, щоб побалувати своїх клієнтів "низькою ціною на нафту".

Для наповнення світового ринку нафтою це непогана новина, а от для російської пропаганди – новина погана, оскільки вони знову намагались видати бажане за дійсне.