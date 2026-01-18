О России: там рассказывали, что украинский Восток их "любил и хотел" (пока украинский Запад их "дразнил и провоцировал"), - поэтому РФ так "последовательно" бомбит Харьков и Днепр?

О США: в прошлой войне - их ленд-лиз, в этой - наш недолиз?

Об окружающем мире: он изменился в новогоднюю ночь. Когда прошлый год уже заканчивался, Путин фактически пожаловался Трампу, что Украина будто бы захотела его - президента России - убить дронами. Но едва начался год текущий, Трамп арестовал президента Венесуэлы, но уже на самом деле. "Почти вчерашняя" выдумка Путина мгновенно потеряла смысл: в Америке, как неожиданно выяснилось, покушение на президента другой страны - новая разрешённая норма, то есть жалоба была как минимум не по адресу.

Об ООН: а ей - капец. Об этом - подробнее.

В Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что в Совет мира вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, гендиректор инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Так вот, один из осведомленных об этой идее людей заявил, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира "как потенциальную замену ООН".

Как видим, в новой ООН представлена будет и Европа - через Великобританию (не входящую в ЕС, зато входящую вместе с США и Австралией в антикитайский AUKUS!) в лице близкого по возрасту к Трампу былого премьера.

Кубинец, обязательная пара евреев и индиец (Банга из банка) прекрасно дополнят необходимый [межконтинентально] полиэтнический интернационал.

Могут участвовать и другие страны, но, как сообщает The Times of Israel, каждое государство-член имеет право занимать место в Совете не более трех лет с момента вступления его Устава в силу. Продление членства возможно лишь по решению лично Трампа.

При этом ограничение по сроку не распространяется на те страны, которые в течение первого года после вступления Устава в силу внесут в Совет мира более 1 миллиарда долларов.

Ждём, кстати, заодно уж и альтернативное НАТО - из более послушных, которые повысят военные расходы и не будут спорить с Главной страной мира: к примеру, из-за Гренландии, уже, между прочим, более 40 лет тоже не входящей в ЕС (в отличие от Дании, которой она пока ещё принадлежит)…