"Любовница Путина" позвонила из России Дерюгиной после начала полномасштабного вторжения

Максим Иншаков
Прославленная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о шокирующем эпизоде, произошедшем уже после начала полномасштабной войны. Во время интервью Дмитрию Гордону Дерюгина призналась, что 16 марта получила звонок из России с поздравлением своей мамы с 90-летием от Ирины Виннер и Алины Кабаевой, которую называют "любовницей Путина".

Тренерка подчеркнула, что это произошло в разгар боевых действий, когда в городе действовали строгие запреты на передвижение, а сама она не могла даже лично поздравить мать.

"А еще самое страшное было, что 16 марта 2022-го я получила поздравление мамы с днем рождения от Кабаевой и Виннер. Люди вообще безмозглые. Кабаева и Виннер поздравили маму во время большой войны. У нас 14-го, 15-го, 16-го вообще сказали в городе не перемещаться. И как бы мама была у меня в центре. Она была отдельно. Я была с внучками с Иришей за городом. Я не могла даже маму поздравить", – сказала Дерюгина. 

Она пояснила, что семью все же удалось собраться и поздравить маму уже на следующий день. Юбилей в 90 лет был для них по-настоящему важным и эмоциональным событием.

При этом Дерюгина призналась, что ее переполняли тяжелые чувства, поскольку, по ее словам, Виннер и Кабаева всегда находились рядом с властью и демонстративно этим гордились. Как подчеркнула тренерка, с таким фоном им приходилось сталкиваться постоянно на протяжении всей карьеры.

По словам Дерюгиной, этот звонок стал для нее символом цинизма российской спортивной верхушки, которая, находясь рядом с диктатором и его окружением, продолжала демонстрировать показную "нормальность" даже на фоне войны против Украины.

Напомним, что Альбина Дерюгина была одной из самых выдающихся фигур в истории мировой художественной гимнастики и имела звание Героя Украины. Она ушла из жизни в марте 2023 года, спустя несколько недель после своего 91-летия.

