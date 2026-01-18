В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в декабре-2025 годовой уровень инфляции составил 8% против ноябрьских 9,3%. Тем не менее коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

уборки мусора – на 4,2%;

содержания и ремонта жилья – на 3,2%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы в 2025 году

В целом же за 2025 год (январь-декабрь-2025 к январю-декабрю-2024) больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 19,3%. Также увеличились расценки на:

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 13,5%.

Уборку мусора – на 8,4%.

Содержание и ремонт жилья – на 3,5%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Каким будет тариф на свет с 1 февраля

В то же время, тариф на электроэнергию в Украине не будут менять по меньше мере, до 30 апреля. Т.е. в феврале, марте и, собственно, апреле, он будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Сама же цена закреплена соответствующим решением правительства. Согласно ему, механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО") на участников рынка действует до указанной даты.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

Вместе с тем время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

