Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты: кому стоит прийти в отделение

Клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. Для этого ее следует перевыпустить в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Видео дня

Кроме того, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Как перевыпустить карту ПриватБанка

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Кроме того, это можно сделать онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

Как пользоваться картой, не перевыпуская ее

В то же время, клиенты банка могут использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Сколько действует карта ПриватБанка

Вместе с тем, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен", напомнили в банке. А потому все карты продолжат работать без ограничений:

как для оплаты покупок и услуг,

так и для получения наличных.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!