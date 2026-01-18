Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты: кому стоит прийти в отделение
Клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. Для этого ее следует перевыпустить в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.
Кроме того, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:
- Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).
- Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.
- Тем, кто хочет изменить тип карты.
Как перевыпустить карту ПриватБанка
Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Кроме того, это можно сделать онлайн.
"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.
Как пользоваться картой, не перевыпуская ее
В то же время, клиенты банка могут использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Сколько действует карта ПриватБанка
Вместе с тем, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен", напомнили в банке. А потому все карты продолжат работать без ограничений:
- как для оплаты покупок и услуг,
- так и для получения наличных.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!