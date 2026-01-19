Кошта созывает внеочередное заседание Европейского совета по Гренландии

В связи с угрозами США завладеть Гренландией в ближайшие дни состоится внеочередное заседание Европейского совета. Его созвал президент Евросовета Антониу Кошта.

В воскресенье, 18 января, он заявил, что пошел на такой шаг "учитывая важность последних событий и с целью дальнейшей координации". Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Конкретная дата собрания не называется.

Кошта рассказал, что провел консультации с государствами-членами Европейского Союза по поводу напряженности вокруг Гренландии, и они "подтверждают нашу твердую приверженность следующему" (далее цитируем):

единству в поддержку и солидарность с Данией и Гренландией;

признанию общей трансатлантической заинтересованности в мире и безопасности в Арктике, в частности, сотрудничая через НАТО;

общей оценке того, что тарифы (введенные президентом Дональдом Трампом. – Ред.) подорвут трансатлантические отношения и несовместимы с торговым соглашением между ЕС и США;

готовности защищаться от любой формы принуждения;

готовности продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим общий интерес.

Что предшествовало

Согласно решению американского президента, с 1 февраля в отношении восьми стран начнут действовать 10% пошлины, а с 1 июня 2026 года – 25% тарифы. Такие санкции Трамп ввел против:

Дании;

Норвегии;

Швеции;

Франции;

Германии;

Великобритании;

Нидерландам;

Финляндии.

Глава Белого дома сообщил, что "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии".

