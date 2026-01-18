"Фаршированный яблоками" автомобиль обнаружили таможенники ночью 16 января. По предварительной оценке, там было контрабандного товара на 35 миллионов гривен.

Спасибо работникам ГТС, которые служат государству и добросовестно выполняют свою работу.

Но здесь вопрос нужно рассматривать глубже. Очевидно, что человек, который вез iPhone, является частью большой преступной контрабандной схемы. Так везется все, что имеет высокую стоимость, чтобы потом реализовать это в стране.

Есть ли секрет, где продаются такие айфоны "из-под пола"? Секрет настолько велик, что по центру города вы точно несколько раз наткнетесь на рекламу таких сетей. Более того, магазины с этим товаром вы тоже там найдете.

20 миллиардов гривен – ежегодные потери государства от контрабандной электроники. Из них 10 миллиардов – от контрабанды продукции Apple.

А вместо реальной борьбы с этой огромной теневой деятельностью – скорее имитация. Очень публичный пример: "Ябко", вся цепь преступления задокументирована более года назад. Но по факту очевидно, что дело замяли, сеть спокойно работает дальше, расширяется и ждет поставок из такого рода "фаршированных авто".

Призываю руководство БЭБ навести наконец порядок на рынке. Стыдно перед людьми, которые видят это безобразие.