WBO неожиданно вернула Усика в топ рейтинга после исключения

Всемирная боксерская организация (WBO) вернула украинского супертяжа Александра Усика (25-0, 16 КО) в свой рейтинг лучших в королевском дивизионе. Наш соотечественник отказался от всех своих чемпионских поясов, после чего и был восстановлен в списке.

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Об этом говорится на официальном сайте WBO. При этом Усик, которого исключали из рейтинга осень минувшего года, расположился сразу на второй строчке. 39-летний украинец уступил первую строчку обладателю пояса интерконтинентального чемпиона Мозесу Итауме (14-0, 12 КО).

Полноценным же титулом WBO владеет британец Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) после того, как в мае победил соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) исключила Усика из своего рейтинга и сделала чемпионом россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО). После этого представитель РФ обратился к нашему соотечественнику.

До этого украинец анонсировал завершение карьеры на профессиональном ринге. Ожидается, что свой последний поединок в карьере украинец проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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