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WBO неожиданно вернула Усика в топ рейтинга после исключения

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Усик вернулся в рейтинг WBO
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Всемирная боксерская организация (WBO) вернула украинского супертяжа Александра Усика (25-0, 16 КО) в свой рейтинг лучших в королевском дивизионе. Наш соотечественник отказался от всех своих чемпионских поясов, после чего и был восстановлен в списке.

Об этом говорится на официальном сайте WBO. При этом Усик, которого исключали из рейтинга осень минувшего года, расположился сразу на второй строчке. 39-летний украинец уступил первую строчку обладателю пояса интерконтинентального чемпиона Мозесу Итауме (14-0, 12 КО).

Александр Усик с поясами.

Полноценным же титулом WBO владеет британец Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) после того, как в мае победил соотечественника Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) исключила Усика из своего рейтинга и сделала чемпионом россиянина Мурата Гассиева (33-2, 26 КО). После этого представитель РФ обратился к нашему соотечественнику

Рейтинг WBO в супертяжелом весе.

До этого украинец анонсировал завершение карьеры на профессиональном ринге. Ожидается, что свой последний поединок в карьере украинец проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Мозес Итаума
Даниель Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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WBOАлександр Усик
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