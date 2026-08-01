Российский супертяж, которого сделали чемпионом вместо Усика, обратился у украинскому боксеру. Видео

Российский боксер Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) поблагодарил Александра Усика за отказ от чемпионского пояса и назвал этот шаг большим подарком для других претендентов в супертяжелом весе. При этом он подчеркнул, что относится к украинцу с уважением и считает его выдающимся чемпионом.

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Гассиев прокомментировал ситуацию вокруг чемпионских титулов в интервью британским медиа. Россиянин заявил, что после решения Усика освободить пояс новые возможности получили другие представители дивизиона.

"Хочу сказать большое спасибо Александру. Он освободил свой титул, это большой подарок, большой новогодний подарок", - сказал Гассиев в эфире Youtube-канала iFL TV.

Также россиянин высказался об украинском боксере в уважительном тоне.

"Он великий чемпион, сильный боец. Только уважение к нему", - отметил Гассиев.

Кроме того, россиянин прокомментировал возможные поединки за объединение титулов. По его словам, для него не имеет значения имя будущего соперника, поскольку он готов выйти на ринг против любого представителя супертяжелого веса.

Гассиев отдельно отметил действующего чемпиона Даниэля Дюбуа и немецкого боксера Агита Кабайела, заявив, что с уважением относится ко всем ведущим тяжеловесам мира.

По словам россиянина, ближайшее возвращение на ринг может состояться в конце нынешнего года либо в январе-феврале 2027 года. Он объяснил паузу необходимостью восстановить здоровье после длительного тренировочного лагеря и набрать оптимальную форму перед следующим боем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гассиев с восторгом отреагировал на решение Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от всех своих чемпионских поясов. Представитель РФ теперь ожидает, что будет объявлен полноценным обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA).