Глава самого богатого VIP-поселка стал фигурантом дела НАБУ: до "Династии" строили "Кампус", а на жену оформили недвижимость в Яремче

Глава поселка Козина Валерий Гартик, пожалуй, впервые за последние 20 лет оказался под угрозой реального тюремного заключения. Детективы НАБУ, расследуя масштабное дело "Мидас", вышли и на главу самого богатого пригорода столицы.

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По версии следствия, именно благодаря действиям или бездействию Гартика земельный участок, рыночная стоимость которого составляет более 180 млн грн, был продан частной компании всего за 8,7 млн грн.

О том, как работала эта схема и чем известна семья Гартика – читайте в материале OBOZ.UA.

Как "Кампус" превратился в "Династию"

На строительство коттеджного городка "Династия" в элитной Конче-Заспе (поселок Козин) фигуранты дела "Мидас", по оценкам следствия, потратили более 460 млн грн. Среди возможных участников и подозреваемых в материалах дела фигурируют экс-вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен, находящийся под санкциями, Тимур Миндич. Также в этом деле упоминается экс-руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

Как выяснили правоохранители, изначально рассматривалось несколько концепций застройки: планировалось возвести шесть, затем пять домов, но в итоге остановились на четырёх. Однако ещё до появления проекта "Династия" на этом участке пытались реализовать другой объект под названием "Кампус".

Детективы НАБУ обнаружили у одного из ассистентов проекта сохранившийся документ под названием "Резюме внутреннего совещания от 09.01.2019". В нем подробно описывался проект "Кампус", который предусматривал комплексную застройку этой территории.

Земля оформлена на ООО "Блум Девелопмент". В настоящее время компания зарегистрирована на имя Лилии Лысенко, но до августа 2023 года ее конечной бенефициарной владелицей была жена Чернышова – Светлана.

По данным следствия, более 4 гектаров коммунальной земли в элитном пригороде Киева ещё в 2018 году продали под застройку по значительно заниженной цене, что нанесло ущерб местному бюджету в особо крупных размерах.

Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства № 52026000000000009, возбужденного по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Речь идет об участке коммунальной собственности площадью 4,2491 га (кадастровый номер 3223155400:04:006:0028), расположенном по адресу: Киевская область, Обуховский район, пгт Козин, ул. Иржавская, 18.

По данным правоохранительных органов, должностные лица Козинского поселкового совета вступили в предварительный сговор с представителями ООО "Несина и Компания" и ООО "Блум Девелопмент", чтобы отчуждать эту землю в пользу последнего за чисто символическую плату.

Согласно материалам дела, к реализации плана выкупа участка ещё до 20 июня 2018 года привлекли непосредственно главу посёлка Козина. Уже 19 сентября 2018 года решением Козинского посёлкового совета № 16, подписанным главой общины, ООО "Блум Девелопмент" было предоставлено разрешение на выкуп 4,2491 га с целевым назначением – для строительства и обслуживания объектов рекреации.

Привлечённый оценщик – ООО "Несина и Компания" – составил заключение об экспертной денежной оценке. Общую стоимость 4,2491 га элитной земли оценили всего в 8 758 275,15 грн. Причем об этой сумме, по данным следствия, фигуранты заранее договорились во время одного из специальных "совещаний".

В то же время, согласно официальной справке об оценочной стоимости объекта недвижимости, реальная рыночная цена этого участка достигает 180,19 млн грн. Даже по самым скромным минимальным расценкам на дату продажи он должен был стоить не менее 43,24 млн грн.

Кто фигурирует в деле и чем владеет семья Гартика

Детективы НАБУ уже провели обыски у Валерия Гартика, который на протяжении последних 20 лет неизменно возглавлял Козин. Именно он, как считают следователи, фактически одобрил отчуждение земли за бесценок. Учитывая, что ключевые события произошли еще в 2018 году, доказывание всех обстоятельств в суде потребует от правоохранителей значительных усилий.

При этом Валерий Гартик далеко не впервые становится фигурантом скандалов, связанных с земельными сделками и сомнительными решениями местных властей.

Еще одна фигурантка дела – владелица оценочной компании ("Несина и Компания") Елена Диптан. Интересная деталь: ее муж, Сергей Диптан, занимает должность заместителя руководителя одного из отделов в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Сам поселковый голова Козина официально не имеет ни собственной недвижимости, ни автомобиля. В свои 57 лет Валерий Гартик считается одним из самых опытных руководителей органов местного самоуправления в регионе: впервые его избрали на эту должность еще в 2006 году. Власть в Киеве неоднократно менялась, но глава самого дорогого пригорода стабильно сохранял свое кресло. В 2020 году он баллотировался от партии"Слуга народа", снова выиграл выборы и в очередной раз возглавил поселковый совет.

Несмотря на "бедность" самого чиновника, его семья активно пополняет имущественный портфель. В 2023 году на имя его 18-летней дочери Елизаветы оформили дом площадью 170,9 кв. м. Это единственная задекларированная недвижимость семьи непосредственно в Козине, поэтому, вероятно, именно там они фактически и проживают. До 2023 года в декларации упоминался другой дом — площадью 214,6 кв. м, который принадлежал старшей дочери Валерии. Его оформили на девушку еще в 2011 году, когда ей было всего 15 лет.

Кроме того, еще в 2006 году на Валерию Гартик был зарегистрирован благотворительный фонд "Правозащитная фундация "Свободное общество". До 2012 года он лично возглавлял эту организацию, после чего руководящее кресло перешло к его супруге Лилии Гартик.

В 2017 году Генпрокуратура уже расследовала уголовное дело № 42017000000001706 в отношении этой структуры. По версии следствия, руководители местных прокуратур Киевской области могли получать имущество через ООО "БЗБК" за счет фонда "Свободное общество". "Имущество, имеющееся у руководителей местных прокуратур Киевской области, не соответствует уровню их официальных доходов и могло быть получено в качестве неправомерной выгоды", – говорилось в материалах дела. Впрочем, то расследование так ничем и не завершилось.

Жена поселкового головы, Лилия Гартик, в прошлом году приобрела новый автомобиль Toyota Camry 2023 года выпуска. Также ей официально принадлежит не менее 12 объектов недвижимости. Только в течение 2024 года на её имя оформили три земельных участка в курортном Яремче (площадью 0,0515 га, 0,0158 га и 0,0158 га), рыночная стоимость которых оценивается ориентировочно в 37 тыс. долларов США.

А годом ранее, в 2023 году, супруга чиновника стала владелицей квартиры площадью 73,2 кв. м в жилом комплексе "Щасливий" в Ужгороде (стоимость подобного жилья с ремонтом в настоящее время составляет около 100 тыс. долларов). Кроме того, женщина владеет элитной недвижимостью в ЖК "Мерседес" в Одессе (на первой линии от моря) и несколькими ценными земельными участками непосредственно в Козине.

Дело "Мидас" является ярким примером того, как многолетняя неизменность местной власти в сочетании с отсутствием надлежащего контроля создают благоприятную среду для вывода ценных государственных активов на сотни миллионов гривен и быстрого обогащения ближайшего окружения должностных лиц. Текущее расследование НАБУ станет важным показателем способности антикоррупционных органов привлекать к ответственности "неприкасаемых" региональных руководителей.

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