"Мы готовы": в России сделали заявление о переговорах по войне в Украине и назвали условие

Руководство страны-агрессора России утверждает, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной. При этом российские чиновники предупреждают, что готовы вести диалог только если "Запад проявит конструктивный и взвешенный подход".

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Также по традиции россияне переложили ответственность за срыв предыдущих попыток переговоров на Украину. Новое заявление о вероятности возобновления диалога между Киевом и Москвой сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Москва выдвигает условия

По словам замглавы МИД РФ, российская сторона "готова к переговорам по вопросу войны в Украине, если Запад проявит конструктивный и взвешенный подход". При этом он утверждает, что Кремль якобы не раз показывал, что РФ готова вести конструктивные переговоры о завершении конфликта.

"Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно", – заявил Галузин.

Перекладывание ответственности на Запад

Новые заявление россиян о переговорах в очередной раз не обошлись без выдвижения предварительных условий. В этот раз в РФ выдали, что перспективы переговоров по Украине возникнут "только тогда, когда Запад созреет для честного диалога с целью устранения первопричин конфликта".

В то же время замглавы МИД РФ пригрозил, что Москва продолжит военную агрессию против Украины, "если Запад не проявит готовности к конструктивному диалогу и не обеспечит соблюдение Киевом достигнутых договорённостей".

"Москва будет добиваться устранения первопричин конфликта и защищать свои интересы военными методами, действуя точечно и эффективно", – сказал представитель страны-агрессора.

Что предшествовало

Накануне звучали тезисы о том, что Украина обсуждает и предлагает варианты локального или частичного прекращения огня, включая сценарий воздушного перемирия и вариант заморозки по линии фронта для перехода к прямым консультациям.

В Офисе президента Украины в очередной раз подтвердили свою готовность к встрече на высшем уровне (в формате Зеленский – Путин), если сторона РФ проявит реальную готовность к дипломатии.

На ежегодном Совещании послов в Киеве президент Украины Владимир Зеленскийподчеркнул, что ключевыми задачами являются принуждение РФ к миру через давление партнеров, военную поддержку и санкции до наступления зимы.

Однако со стороны РФ сохраняются ранее озвученные требования. Москва настаивает на передаче под свой контроль контролируемых Украиной территорий Донбасса в качестве предусловия для возобновления прямых контактов, отвергая варианты заморозки без уступки этих территорий

Напомним, Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия для прекращения боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".

Ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию сильной державой, которая намерена достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирается искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

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