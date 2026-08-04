Открыть банковский счет сегодня значительно легче, чем быть уверенным, что завтра банк не признает клиента имеющим неприемлемо высокий уровень риска и не прекратит его обслуживание.

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За последние годы украинский бизнес привык к новой реальности. Запросы банков о подтверждении происхождения средств, объяснении экономического содержания операций или предоставлении дополнительных документов о контрагентах уже давно перестали быть исключением. Для большинства компаний это стало обычной частью ведения бизнеса.

Такие действия являются выполнением требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Закон № 361-IX), который возлагает на банки обязанность осуществлять финансовый мониторинг своих клиентов.

В то же время все чаще возникает другой вопрос: где проходит грань между правом банка самостоятельно оценивать риски своих клиентов и правом самого клиента на предсказуемое и обоснованное решение?

Именно на этот вопрос фактически ответил Верховный суд в своем недавнем постановлении.

Право банка существует, но оно не является абсолютным

Ошибочно было бы сделать вывод, что Верховный суд встал на сторону клиентов и ограничил возможности банков осуществлять финансовый мониторинг.

Закон № 361-IX не только позволяет банкам оценивать риски своих клиентов, но и прямо обязывает их применять риск-ориентированный подход. Банк самостоятельно определяет критерии риска в своих внутренних документах, анализирует операции клиентов и в предусмотренных законом случаях может отказаться от поддержания деловых отношений.

В то же время Верховный суд обратил внимание на принципиально важное обстоятельство: сам факт существования такого права еще не означает, что любое решение об установлении неприемлемо высокого риска является законным.

Право банка прекратить деловые отношения возникает только при наличии определенных законом оснований, которые он должен подтвердить надлежащими доказательствами.

Главная проблема бизнеса – не финансовый мониторинг, а непредсказуемость

Проблема заключается не в самом финансовом мониторинге. Большинство предпринимателей понимают необходимость борьбы с отмыванием средств и не оспаривают право банков проверять своих клиентов.

Однако бизнес ожидает, что критерии такой оценки будут понятными, а решения – предсказуемыми.

На практике же критерии оценки риска часто остаются непрозрачными для клиента. Компания может годами работать без каких-либо претензий, а затем внезапно получить требование предоставить значительный объем документов или уведомление о прекращении банковского обслуживания.

При этом банк владеет информацией об обстоятельствах, которые стали основанием для его выводов, тогда как клиент не всегда понимает, какие обстоятельства вызвали сомнения финансового учреждения.

В результате бизнес не может эффективно управлять собственными рисками, поскольку не знает, какие именно факторы необходимо устранить или объяснить. Именно эта неопределенность сегодня является одним из крупнейших вызовов для добросовестного бизнеса.

Одной ссылки на закон уже недостаточно

Из мотивировочной части постановления следует, что общей ссылки на требования законодательства о финансовом мониторинге недостаточно, если банк не может подтвердить, какие именно обстоятельства стали основанием для принятия соответствующего решения.

Если такое решение становится предметом судебного спора, банк должен быть готов объяснить:

какие именно обстоятельства были установлены;

почему они свидетельствуют о неприемлемо высоком уровне риска;

какие нормы закона стали основанием для такого вывода;

были ли соблюдены внутренние процедуры принятия соответствующего решения.

В то же время это не означает, что банк обязан раскрывать клиенту свои внутренние алгоритмы оценки рисков или методики финансового мониторинга. Однако если дело доходит до суда, именно банк должен доказать, что его решение основывалось на установленных фактах, соответствовало требованиям закона и было принято с соблюдением определенных процедур.

Таким образом, Верховный суд фактически акцентирует внимание не на пересмотре дискреционных полномочий банков, а на качестве мотивировки их решений.

Почему это дело важно для бизнеса

Практическое значение этого постановления выходит далеко за пределы конкретного спора между банком и клиентом.

Оно демонстрирует, что при судебном обжаловании недостаточно общей ссылки банка на требования законодательства о финансовом мониторинге. Суд будет проверять, действительно ли существовали законные основания для прекращения деловых отношений и может ли банк подтвердить свои выводы надлежащими доказательствами.

Такой подход не отрицает необходимости финансового мониторинга. Напротив, он формирует более четкие стандарты реализации банками своих полномочий и способствует повышению правовой определенности для бизнеса.

Вывод

Финансовый мониторинг был и остается одним из ключевых инструментов защиты финансовой системы. Однако его эффективность в значительной степени зависит от того, насколько понятными, последовательными и предсказуемыми являются правила его применения.

Последние постановления Верховного суда демонстрируют важную тенденцию: суды все внимательнее проверяют не только наличие у банков соответствующих полномочий, но и то, насколько обоснованно они были реализованы. Право банка установить клиенту неприемлемо высокий уровень риска не освобождает его от обязанности доказать законность и мотивированность своего решения.

Формирование понятных стандартов обоснования таких решений важно не только для защиты прав отдельных клиентов. Оно укрепляет доверие ко всей системе финансового мониторинга, поскольку эффективный финансовый мониторинг и надлежащая защита прав добросовестных клиентов не являются взаимоисключающими целями.