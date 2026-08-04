Какие документы нужны мужчине с инвалидностью для выезда из Украины за границу: разъяснение

В Украине по-прежнему действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В период военного положения люди с инвалидностью могут пересекать границу, для этого необходимо предъявить пограничникам соответствующие подтверждающие документы.

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Среди них – загранпаспорт, военно-учетный документ и документы, подтверждающие инвалидность. Подробнее о юридических нюансах пересечения границы человеком с инвалидностью разъяснили юристы портала Юристы UA.

Какие документы нужны для пересечения границы

Во время военного положения действуют ограничения на выезд из страны для мужчин, достигших 23 лет. Однако наличие инвалидности является исключением из этого правила. Юрист Владислав Дерий объяснил по запросу военнообязанного, какие документы необходимо предоставить на границе человеку с инвалидностью.

Так, для беспрепятственного пересечения границы на пункте пропуска необходимо предъявить:

Заграничный паспорт, действующий военно-учетный документ (можно электронный ВУД из "Резерв+" или "ДИИ") Действующий документ об инвалидности, а именно (один из перечисленных):

удостоверение лица с инвалидностью или

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указаны группа и причина инвалидности, или

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указаны группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Наличие этих документов, по словам юриста, не создаст препятствий для пересечения границы. Однако документы должны быть действительными. Также он напомнил, чтосогласно пункту 9 постановления КМУ № 559, военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому документа из приложения Резерв+ достаточно, и обращаться в территориальный центр комплектования в таком случае не требуется.

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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