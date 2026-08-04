Загадочное исчезновение после громкого успеха: что случилось с Клавдией Петровной и как она изменилась после фурора во Дворце спорта два года назад

После рекордного взлета, аншлагов в киевском Дворце спорта и статуса главной музыкальной сенсации Украины Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna) неожиданно практически исчезла из информационного пространства. Хотя артистка продолжает выпускать новые песни, выступать и готовить концерты, повторить безумный ажиотаж 2024 года ей пока не удалось. В то же время в последнее время певица постепенно возвращается в публичное пространство, в частности благодаря новым появлениям в сети.

Видео дня

В августе Клавдия Петровна должна выступить в Киеве, где она, вероятно, живет сейчас, ведь ее последние публикации в соцсетях все чаще связаны именно со столицей. Тем более что именно здесь базируется лейбл, с которым она сотрудничает. А возвращение в информационное пространство, возможно, началось с преображения певицы в кабинете звездного визажиста Егора Андрюшина. Видео этого момента опубликовали в Instagram.

Несмотря на это, масштаб популярности уже не тот, что был в начале ее карьеры. Если в 2024 году клипы и песни Клавдии Петровны набирали по 25–50 миллионов просмотров и прослушиваний на YouTube Music, то ее новые работы в основном собирают до 5 миллионов.

Это по-прежнему хороший результат для украинского рынка, однако он существенно уступает показателям того периода, когда вокруг артистки царил настоящий ажиотаж.

Первые разговоры о том, что Клавдия Петровна потеряла часть своей популярности, появились еще в конце 2024 года. Тогда, после концертов во Дворце спорта и раскрытия своей личности, артистка фактически исчезла из медиапространства. Поклонники спорили, является ли это творческой паузой или угасанием феномена, который в значительной степени строился вокруг загадочного образа.

В 2025 году свое мнение по этому поводу высказала певица Анастасия Приходько. Она предположила, что главной ошибкой коллеги стало именно раскрытие интриги после грандиозного успеха.

"Не нужно было ей показывать лицо, не нужно было лезть в Дворец спорта. Нужно было максимально сохранять эту интригу", – заявила Приходько.

Артистка также предположила, что решение провести концерты во Дворце спорта могло быть не собственной инициативой Клавдии Петровны, а продиктовано другими людьми.

После раскрытия личности интерес к певице уже не был столь бурным. Если в начале карьеры загадочность служила одним из главных инструментов популярности, то после того, как публика узнала, кто скрывается за образом Клавдии Петровны, внимание постепенно сместилось исключительно на музыку.

Впрочем, она продолжает выпускать новые композиции, регулярно выступает, а билеты на ее концерты по-прежнему пользуются спросом. Кроме того, певица стала все чаще появляться на публике, что может свидетельствовать о новом этапе развития ее карьеры.

Как писал OBOZ.UA, Святослав Вакарчук оценил феномен Клавдии Петровны и рассказал, как впервые узнал о загадочной певице.

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