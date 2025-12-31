Вспомнить все: 25 главных спортивных событий 2025-го года в Украине и мире

Сегодня последний день 2025-го года – и мы традиционно подводим итоги спортивных достижений в Украине и мире. Как мы покорили водные виды спорта, остались нетронутыми в боксе, футбольные и баскетбольные чудеса, а еще – чем удивлял мир. Топ-25 событий от OBOZ.UA.

Громкий триумф Усика

Самая громкая спортивная победа Украины произошла в июле. В Лондоне тогда на ринг вышел Александр Усик. Ему предстояло защитить статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На повторный поединок против Даниэля Дюбуа медиапространство подогрели изрядно: говорили, что 38-летний украинец уже не способен на успех, а британец готовит новый коварный удар. Но долго ждать не пришлось – Усик прописал сопернику нокаут уже в 5 раунде, забрав пояс IBF и второй раз титул абсолютного чемпиона мира. По итогам года Александр стал 14-м в рейтинге лучших спортсменов Европы, а на 2026-й уже готовит бой против Дионтея Уайлдера.

Футбольная сборная сохранила шансы на ЧМ-26

Сложный год для нашей футбольной сборной... Можно было бы написать, если бы это не стало постоянной классикой. Критики Реброва было очень много, и на отборе на Мундиаль желто-синие зацепились за последний шанс – и попали на плей-офф. В группе с Францией, Исландией и Азербайджаном украинцы не стали второй силой, а едва не вылетели с очередным стыдом. Из всех 6 игр запомнилось триумфальное возвращение Малиновского, новое оружие в виде дальних ударов, а также неготовность ни основы, ни запасных к ответственности. Будет еще один шанс реализовать потенциал, весной 2026-го. От Европы до сих пор неизвестны 4 участника – очень надеемся увидеть в этом списке и Украину.

Золото на Чемпионате по художественной гимнастике

В этом году многое было впервые за долгое время. Например, в художественной гимнастике мы взяли лишь второе в истории золото! В Бразилии мы обошли хозяев на 0.1 балла, чем изрядно удивили мировое сообщество. Но победа заслуженная: чемпионками мира стали Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Ющак, Валерия Перемета и Кира Ширикина. Их групповое выступление было завершающим на чемпионате и принесло столь желанное золото.

Звезда юной Онофрийчук

На том ЧМ произошло еще одно прорывное открытие: 17-летняя Таисия Онофрийчук. Ее успехи действительно феноменальные: 30 соревнований – 29 пьедесталов и куча золота. Но главная победа ждала киевлянку на нынешнем ЧЕ по художественной гимнастике. Оставив позади 25 соперниц, Онофрийчук собрала высокие оценки в упражнениях с предметами, а затем создала преимущество в полтора балла над болгаркой Николовой. Она завоевала свое первое золото на уровне Европы и первое за целых 28 лет для Украины в личном многоборье, закрепив один из лучших лет нашего государства в этом виде спорта.

Скандал с Бленуце

Не могло в украинском футболе обойтись без скандалов. Особенно такого громкого, в который попало "Динамо": приобрели Владислава Бленуце, у которого в соцсетях нашелся огромный российский след. Сам молдаванин как будто отмылся от мыслей и даже получил защиту от Суркиса. Но у Шовковского он не получил достаточного доверия, а для Костюка вообще не является основным. Как итог, за 4 месяца у него только 1 гол в десяти играх. Нападающий готовится к отъезду – уже есть сообщения, что Бленуце готов приобрести румынский "Ботошани".

Белинская берёт двойное золото

Прорыв произошел и в борьбе. Алла Белинская победила на Чемпионатах Европы и мира, да еще и сделала это на классе – одну и ту же соперницу. В родной категории до 72 килограмм ей действительно не было равных, представительница Турции Несрин Баш не смогла помешать нашей борчихе взять золото и на континенте, и на мировом первенстве. На этом фоне Белинская стала первой за 8 лет украинкой с золотом в борьбе. На будущее есть крутые амбиции сохранить место в топе лучших спортсменок. Тем более, такой статус в Украине она уже имеет.

Победа Украины на водном Евро

В Анталии нашим не было равных. Желто-синие забрали не только лидерство в зачете, но и получили больше всего чемпионских титулов. К бронзовой и серебряной медали плюс 5 золотых! Самым результативным стал Алексей Середа, который на водном Евро-2025 взял три золота: смешанное в команде, в синхроне с Гриценко и соло с 10-метровой вышки. В копилку положили лучшие медали еще с высоты в 3 и 10 метров, а Байло с Лыскун добавили серебро. Отполировали топовое выступление бронзой Коновалова, что вывело Украину на вершину медального рейтинга. За этим было действительно приятно наблюдать.

Масштабное обновление у руля украинских клубов

Революция на тренерском поприще в футбольное межсезонье стала действительно влиятельной, когда почти все клубы получили новых коучей. Самые громкие изменения были в стане лидеров: Ротань после серебра УПЛ руководит в "Полесье", Пономарев перебрался в "ЛНЗ", в "Кривбассе" засиял ван Леувен, а Бартулович переехал в "Металлист 1925". И кто бы знал, что все эти ротации станут основой для одного из лучших сезонов в Премьер-лиге. Не обошлось без обновлений для грандов: "Шахтером" руководит Арда Туран, а "Динамо" со скандалом вылетело из Лиги конференций, получив Костюка вместо Шовковского.

Победа на Дефлимпийских играх

Командные виды спорта в этом году были преимущественно успешными для Украины. Дефлимпийские игры – не исключение. Мы выиграли их третий раз в истории и второй раз подряд. Копилка имеет 100 комплектов медалей. За 12 дней удалось победить в Японии в 13 видах спорта, четверть всех медалей и в плавании, 15 в спортивном ориентировании и еще 14 в легкой атлетике. До рекорда в 138 наград дойти не удалось, но даже так мы оставили далеко позади фаворита США, желто-синие выиграли и общий зачет, и отдельно по каждой медали.

Бронза на Всемирных играх

В Китай приехала одна из самых мощных сборных Украины. В 60 дисциплинах нам удалось взять аж 44 комплекта медалей. Подводное плавание стало наиболее представленным, 11 медалей (из которых 2 золотые). Еще 10 комплектов имеем в пауэрлифтинге, 6 в самбо и 4 в кикбоксинге. Да и отличились мы не только медалями: на Всемирных играх Украина запомнилась сразу двумя мировыми рекордами. София Гречко в моноласте на 400 метров (подводное плавание) на 0.22 секунды обошла мировой рекорд 3:11.88. А Дарья Русаненко взяла аж 285 с половиной килограмм в приседании со штангой.

Золотой год Лузан

Водные виды спорта для Украины – особая тема в 2025-м. Успехи были и на командном, и на личном уровнях. Капитан сборной по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан в этом году взяла целый Золотой набор на ЧМ-2025 в Милане. Копилка пополнилась золотом на каноэ: парные на 200 и 500 метров и в одиночных на тех же дистанциях; особенно красивой была победа на ее любимой пятисотметровке. Сразу столько украинка не брала никогда за один чемпионат мира, а Украина никогда не выигрывала в каноэ-двойках на дистанции 200 метров. 2025-й действительно стал прорывным для украинцев после такого близкого успеха на Олимпиаде в Париже.

Новая победа "Днепра" в баскетбольной Суперлиге

Вторая подряд победа "Днепра" стала не просто триумфом – на пути к ней клуб проиграл лишь раз. Да и то, в плей-офф в решающей игре с "Киев-Баскетом", но по итогу трех игр днепряне были на высоте. Команда Владимира Коваля стала эталоном, а капитан Тимофеенко оформил 26 очков и, фактически, в одиночку забрасывал чужую корзину ради трофея. Золото "Днепра" в Суперлиге это как бы символ, что украинский баскетбол живет.

Наконец-то – разнообразие в УПЛ!

В этом году мы дождались один из самых интригующих футбольных чемпионатов: у нас новый зимний чемпион и новый претендент на золото УПЛ. Внезапно черкасский "ЛНЗ" оказался сильнее всех, в Киеве переиграл действующего чемпиона Украины и возглавил таблицу. И это имея 3 поражения в чемпионате; у "Шахтера" только одно – догадайтесь от кого. На самом деле это методическая работа тренеров, лично Пономарева, академии, менеджмента и многих звеньев в структуре клуба. Вперед не бежим, но медали Премьер-лиги к 20-летию клуба выглядят как роскошная мотивация игроков. Если "ЛНЗ" финиширует в зоне еврокубков и не растеряет сильнейших футболистов летом – это будет крутой сезон.

Дисквалификация Бех-Романчук

Скандалы со спортсменами у нас были не только в футболе. Летом легкая атлетика взорвалась после того, как Марина Бех-Романчук получила дисквалификацию. 19-го ее отстранили аж на 4 года – до середины 2029-го. Федерация атлетики заявила, что украинку поймали на допинге. Наказание могли сократить до года, впрочем Марина отказалась, настаивая на невиновности и пойдя на спор с мировой Федерацией, не подписав документы о якобы допинге. А позже заявила, что берет паузу в карьере, чтобы наладить личную жизнь. Дисквалификация Бех-Романчук стала шоком для легкоатлетического сообщества, потому что еще более чем на 3 года мы остались без важной спортсменки и призера многочисленных соревнований.

Украина заняла второе место на Евро по Counter-Strike 2

Без киберспорта настоящее трудно представить – и здесь тоже не обошлось без Украины. Наша сборная TNL забрала серебро по CS-2, почти одолев сопротивление Литвы. European Esports Championship 2025 стал для нас интересным достижением, когда желто-синие даже на кибераренах показали неплохой характер. Было сложно на определенных картах: Nuke проиграли 9-13, а Anubis 12-16. Но несмотря на это в определенное время была инициативность, которую более опытные литовцы закрыли на дистанции. Они взяли победу в овертайме, а сборная Украины получила отличный опыт и почти 6 тысяч долларов призовых.

Первый большой КЧМ

А теперь время взглянуть на мировой спорт и чем он запомнился. Прежде всего, вспоминается большой Клубный чемпионат мира. ФИФА собрала все возможные клубы, даже для Месси нашли место. Но сам турнир стал местом концентрации скандалов: бешеные цены на билеты, капризы погоды, плохая посещаемость и другие моменты, которые должны были бы заставить Инфантино не устраивать новые летние соревнования там, где их никто не просил. Победа "Челси" выглядит чудом и стратегией одновременно – но Мареска, доказал, что даже грозный ПСЖ для него просто набор имен.

США выиграли в хоккей. Этого ждали 65 лет

Невероятно, но команда из Большой хоккейной шестерки смогла подтвердить свой статус впервые с 1960-го года! Да, были выигрыши на Олимпиаде и Кубке мира, но ЧМ это всегда особая история для слишком баскетбольной страны. И эта история еще красивее, если взглянуть на детали: сборную США спас случай. В финале турнира они выиграли с преимуществом в одну шайбу, которую забросили аж в овертайме. Еще символичнее, что играли со Швейцарией, которая в группе от американцев не оставила и мокрого следа на льду – разгром 3:0. Обе команды интенсивно бросали, только представители Штатов имели 39 попыток, все неудачные. Их соперники были менее настойчивы, но тоже не пробили вратаря. Повезло США в дополнительное время – после сольного прохода отличился Тейг Томпсон. Почти весь овертайм американцы как могли защищали ворота – и удержали минимальную победу, чтобы привести домой лишь 3 золото ЧМ.

Новый чемпион Формулы-1

В этом году борьба за титул главной гонки мира была будто как для большого фильма: лидерство Пиастри, его соперничество с Норрисом, 100 отыгранных очков Ферстаппена и куча драматизма от новичков. Драмы добавила двойная дисквалификация McLaren на финальном этапе, из-за чего решающая гонка проходила в атмосфере "на все влияет лидер пелатона". В декабре неоднократно вспоминали, как австралиец сам себе испортил почти победу, как британец сгорел на трассе и как голландец феерично вернулся в битву, где все решали мельчайшие зачетные баллы. Но несмотря на все споры итог неизменен: Ландо Норрис стал новым чемпионом Формулы-1.

Возвращение Роналду на ЧМ как громкий прецедент

В этом году ФИФА придумала один из самых интересных кейсов для спортивной юриспруденции – отменила трехматчевое удаление Роналду, из-за которого он мог пропустить Чемпионат мира в США. Мы подробно разбирали эпизод в этом материале, и ситуация действительно запутанная, к ней может быть причастен даже Трамп. В медиа прошла информация, что будущие соперники готовы судиться за отстранение Криштиану. Но пока Узбекистан и Колумбия протесты не подавали; видимо из-за того, что для них шанс сыграть против звезды такого уровня случается раз в жизни.

Новые сборные на Мундиале

Продолжая тему ЧМ-26, мы увидим там по меньшей мере 4 новые страны. Расширенная на 16 сборных (до 48) соревновательная сетка позволила отобраться на соревнования в Штатах таким экзотическим футбольным представителям, как Узбекистан, Кабо-Верде и Иордания. А также самой маленькой сборной в мире – Кюрасао. По итогам квалификации в еврозоне и мирового плей-офф, возможны дополнительные новые участники. Для Украины ЧМ-26 не станет дебютным, но опять же, одну из этих путевок мы хотим забрать себе.

Рекорды Дюплантиса

Прыгучий швед по итогам года стал лучшим спортсменом Европы. Его называют новым Бубкой, но Арман уже доказал, что уже превзошел все, что строилось в прыжках с шестом последние десятки лет. За 2025-й Дюпланти четыре раза обновил мировой рекорд, сейчас это 6.30 метров. Каждый раз он делает прыжок на сантиметр выше – и покоряет планку. За этим можно наблюдать вечно, а почему атлет постоянно соревнуется сам с собой мы делали большой материал, прочитать можно здесь.

Неугомонный Тайсон анонсировал новый бой на 26 год

Не главное событие года, но не в мире бокса нельзя не вспомнить о легенде Майка Тайсона. Он на 2026-й анонсировал еще один бой – против Флойда Мейвезера. Тайсон уже имел опыт в бою против любителя Джейка Поула, где проиграл. Теперь же 59-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе будет драться впервые против еще одного непобедимого атлета. Спарринг запланирован на осень, но где он пройдет пока неизвестно. Впрочем, это будет чисто выставочный бой, без занесения в зачет.

Первая победа ПСЖ в Лиге чемпионов

Завершение сезона 2024/2025 было ярким, с новым победителем ЛЧ. ПСЖ взял Золотой требл, переиграв всех и во Франции, и на евроарене. Это должна была быть встреча лучшей атаки против лучшей защиты, но судьба решила иначе: дубль Дуэ и еще 3 гола просто уничтожили "Интер". 5:0 – самая большая разница голов для финала Лиги чемпионов за последние 33 года, сколько играют новый формат. Уже через несколько месяцев французы выиграли "Тоттенхэм" в Суперкубке и год стал максимально замечательным.

Дембеле взял Золотой мяч

К теме парижан – их игрок Усман Дембеле получил Золотой мяч-2025. 28-летний футболист опередил и Ямаля, и партнера по клубу Витиньо. Есть за что: к титулу Игрока сезона в Лиге чемпионов, он приложил требл с ПСЖ (в частности, дебютного уханя) и 37 голов за сезон. Сюда еще следует упомянуть два ассиста в финале ЛЧ, приобщившись к первому в истории турнира разгрому в решающей игре. Несмотря на то, что сейчас француз выпал из состава ПСЖ из-за травм, он остается одним из самых оплачиваемых футболистов Европы.

Алькарас выигрывает всех и всё

Ну и в завершение – о молодой звезде тенниса, которая уже давно не просто имя. Испанец Карлос Алькарас 5 часов сражался против тогда лучшего теннисиста Синнера в финале Ролан Гаррос и выиграл. В 2025 он забрал в общей сложности 2 титула чемпиона шлемов и турниры 6 всемирных турниров, в частности, в Монте-Карло и Лондоне. Шестикратный чемпион Большого шлема и действующая первая ракетка мира стал лидером и по сумме заработанных призовых. Ему выплатили аж 21 миллион долларов, позади остались итальянец Синнер (19 млн) и немец Зверев (7 млн). Похоже, все заслуженно.