Кто такой 'новый Бубка' Дюплантис и почему он каждый раз бьет рекорд всего 1 сантиметр

15-е сентября и высота 6.30. Эта дата запомнилась для Армана Дюплантиса - год за годом он переписывает мировые рекорды в прыжках с шестом и не собирается останавливаться. Но почему каждый раз высота увеличивается лишь на 1 сантиметр? И как швед достигает своих невероятных результатов? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Будущее спортсмена написали еще в детстве

На самом деле Арман Дюплантис - швед по происхождению, хоть и появился на свет в Штатах. Родился он в семье спортсменов, а на заднем дворе была яма для прыжков с шестом. Это с первых шагов определило карьеру 25-летнего атлета. Свое имя он зажег в 2019-м, когда еще подростком взял Большой финал в городе Доха (5.5 метров). И до сих пор различные возрастные рекорды записаны под его фамилией.

ВВС спросило Тодди Лейна - коуча шведа перед его профессиональным путем - о сильных сторонах. Тот отметил, что Дуплантис "на ты" с прыжками и хорошо дисциплинирован, чтобы сам себя тренировать. Специалисты подчеркивают молниеносную скорость, технику, точность прыжка и взрывное отталкивание во время полета на шесте. Такая скорость дает больше кинетической энергии для более сильного прыжка. Все это в комплексе делает спортсмена угрозой для соперников и наслаждением для зрителей.

Мир громко узнал об атлете год назад - и теперь за ним следят все

Фанаты легкой атлетики знают об Армане много лет, но настоящей звездой он стал на Олимпиаде в Париже. Там о нем впервые услышали люди, которые включают Игры для зрелищности. И было на что посмотреть: Дюплантис прыгнул разминочные 6 метров так, будто это его привычный способ выйти из дома. А потом так же непринужденно установил новый олимпийский рекорд 6 метров 10 сантиметров. Да и это было только разогревом, чтобы весь мир увидел фантастический прыжок на 6 метров 25 сантиметров. Просто посмотрите, как его поддерживали коллеги! А заполненный "Стад де Пренс" в столице Франции взорвался так, будто только что увидели решающий гол на последней секунде:

Почему каждый раз плюс только 1 сантиметр?

По правилам, атлеты могут сами выбрать высоту, которую хотят преодолеть, на это им дается три попытки. Самостоятельность спортсменов очень широкая, их не остановить, пока не надоест прыгать. Наш сегодняшний герой мог бы брать шест снова и снова, даже когда зафиксирован рекорд, это бы только увеличивало заработок. Например, в этот раз он везет домой 74 тысячи фунтов за высоту 6.30, еще 50 тысяч выдали за победу на соревнованиях. Но не каждый турнир предусматривает бонусы именно за мировой максимум, поэтому швед просто развлекается. Дотянуться до него будет чрезвычайно сложно: греческий атлет Эммануил Каралис месяц назад улучшил свою персональную высоту (6.08), но все равно отстает от Армана на 22 сантиметра.

Последние 5 лет Дюплантис соревнуется только против себя

15-го сентября атлет с третьей попытки покорил высоту в 6 метров и 30 сантиметров. На Чемпионате мира по легкой атлетике в Токио у него просто не было соперников. Перед началом соревнований Арман сказал, что его цель - защитить титул победителя и установить новый рекорд. В понедельник это произошло в четырнадцатый раз, все подряд высоты принадлежат именно ему. Так уж получилось, что последние 5 лет швед соревнуется сам с собой. За установлением рекорда в понедельник с трибун следили 60 тысяч человек.

Что его мотивирует? Всемирная федерация легкой атлетики, которая дает за мировой рекорд по 100 тысяч долларов. А еще победная серия - 37 подряд триумфов. Ну и попадание в элитную группу, ведь 6 метров смогли перепрыгнуть только 28 человек за всю историю соревнований! Бывшие олимпийские призеры говорят, что границ у Дюплантиса нет, потому что он может случайно перепрыгнуть границу даже дома на тренировках. Итак, следующие соревнования - следующий рекорд?