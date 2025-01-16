'Вообще мало. Экономил': названы ошибки Фьюри, которые стоили ему поражения от Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис раскритиковал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за подготовку к реваншу с Александром Усиком (23-0, 14 КО). По данным латвийского экс-боксера, в тренировочном лагере Цыганский король, как называют британца, проводил короткие спарринге, что и сказалось в самом бою 21 декабря.

Видео дня

Об этом Бриедис рассказал в эфире своего канала на видеохостинге YouTube. Бывший соперник Усика, который дал украинцу один из самых тяжелых боев в карьере Александра, добавил, что Фьюри себя берег в спаррингах, из-за чего наш соотечественник сумел легко того перебоксировать.

"Потому что я слышал от ребят, которые были у него на спаррингах, что даже вот перед крайним боем с Усиком он готовился так. Вот сегодня четыре раунда поспаррингую, завтра – шесть. То бишь у него 12 раундов вообще мало было. Он как-то экономил себя. Знаю, как Александр работает, сколько он пашет. Он пахал там как лошадь. И результат соответствующий. Вот этот последний бой они налегке отбоксировали. Я считаю, они заработали огромные деньги и, слава Богу, не травмировались", – сказал Бриедис.

Интересно, что спарринг-партнер Фьюри южноафриканец Кевин Лерена (30-3, 14 КО) выразил готовность подраться с Усиком в Украине за чемпионство в новой весовой категории.

Ранее сам Усик уже назвал своего следующего соперника. А британец Даниель Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!