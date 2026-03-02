В сети показали фото 'политической' формы сборной Украины, которую запретили на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил сборной Украины использовать на Играх-2026 в Милане формы с изображением карты страны с признанными границами, включая временно оккупированный Крым. В организации объяснили это тем, что экипировка якобы носит политический подтекст.

Видео дня

Об этом рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. При этом издание "Суспильне Спорт" опубликовало в своем Telegram-канале фотографию формы, которую забанил МПК.

Экипировка выполнена в национальных цветах, а в ее основу заложено изображение карты Украины, которая поделена на области. После запрета МПК "сине-желтым" пришлось в срочно порядке отправлять спортсменам в Италию, где Паралимпиада стартует 6 марта, новый вариант парадной одежды.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Из россиян в Паралимпийских играх-2026 примут участие Алексей Бугаев (горные лыжи), Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков (лыжные гонки), Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд).

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!