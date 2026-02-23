'Нам жаль': МПК отреагировал на бойкот Украиной открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не собирается менять решение о допуске России к Играм 2026 года с национальной символикой. Кроме того, в организации повторили традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта, комментируя бойкот Украиной церемония открытия турнира в Милане.

Об этом в интервью информационному агентству Reuters заявил президент МПК Эндню Парсонс. Функционер отметил, что надеется на участие украинцев в грандиозном шоу старта Паралимпиады-2026, однако санкций за отказ "сине-желтых" участвовать в церемонии не последует.

"У нас нет законного способа не допустить Россию и Беларусь, также если они хотят присутствовать на церемонии открытия, приглашаем их. Другой вопрос: Украину, как и любой другой Национальный паралимпийский комитет со спортсменами-участниками, приглашают быть там со своими флагами. По нашему мнению, церемония открытия не должна быть политизированной, но мы уважаем и понимаем разные взгляды. Если они не хотят участвовать, нам жаль, но мы уважаем это. Мы не введем никаких санкций в отношении этого", – сказав Парсонс.

Отметим, что бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане кроме Украины будет также сборная Чехии.

МПК допустил к Паралимпиаде шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

