Солидарны с Украиной: еще четыре страны отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сборные Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии присоединились к бойкоту Украины в отношении церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане. Шоу состоится 6 марта, однако пять стран, а также Чехия, не будут принимать в нем участия из-за допуска к соревнованиям россиян под своей национальной символикой.

Об этом говорится в заявлениях официальных сайтов Национальных паралимпийских комитетов перечисленных стран – Финляндии, Эстонии, Польши, Латвии. Союзники Украины подчеркнули недопустимость участия атлетов из РФ, пока армия страны-агрессора ведет преступную и захватническую войну, а многих ее солдат в России открыто привлекают в паралимпийское движение.

"Мы обратились к организаторам игр, чтобы латвийский флаг не использовался на церемонии открытия игр. Для нас важно стоять бок о бок с нашими коллегами, друзьями и спортсменами из Украины, и это способ, которым мы хотим четко выразить свою позицию – пока в Украине война, российским и беларуским спортсменам нет места в спорте", – подчеркнули, в частности, в НПК Латвии.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к Играм шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично отреагировал на решение Украины бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.

