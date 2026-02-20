Флаг – под запретом: сборная Украины отказалась выходить на открытие Паралимпиады-2026

Паралимпийская сборная Украины отказалась участвовать в открытии Игр-2026, которые стартуют в итальянском Милане 6 марта. Наша команда объявила бойкот торжественной церемонии после того, как на соревнования допустили 10 спортсменов из России и Беларуси с национальной символикой, и запретила использовать сине-желтый флаг.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Национального паралимпийского комитета Украины (НПК). В сообщении отмечается, что сам факт участия атлетов из РФ и РБ в турнире в то время, как продолжается война против Украины, выглядит максимально аморально. Кроме того, беларусов и россиян допустили к Играм в обход правил, так как они не проходили квалификационных отборов.

"Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026! Необходимо осознать, что Россия, которая сегодня оккупирует украинские территории, массово убивает гражданских людей – женщин, детей, стариков, людей с инвалидностью, – сразу поднимает свой флаг, залитый кровью мирного населения Украины, на захваченных ею территориях", – подчеркнули в НПК Украины.

В организации жестко раскритиковали Международный паралимпийский комитет (МПК) за абсурдную поддержку агрессоров. "Даже после позорного решения Генеральной ассамблеи МПК о восстановлении их полноправного членства в международном паралимпийском движении Россия и Беларусь не имели права участвовать в зимней Паралимпиаде в Милане и Кортине, как не имеющие никакой легальной лицензии для своих спортивных субъектов. Мы констатируем, что все решения последних двух лет со стороны МПК, несмотря на заявления о дистанцировании от политики, на самом деле являются следованием политическому диктату страны-убийцы, страны-террориста, страны-агрессора!" – резюмировали в нашем комитете.

Отметим, что МПК допустил к Паралимпиаде шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в Милане на примере отсутствия россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!