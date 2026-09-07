Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила нелепое мнение о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой отозвали так называемый нейтральный статус для участия в международных турнирах из-за ее таланта. Депутатка Государственной думы также обвинила в санкциях в отношении спортсменки европейские страны.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Валиеву якобы в буквальном смысле боготворят во многих странах мира и она является позитивной ассоциацией с Россией.

"Надо, чтобы объяснили причину, из-за которой Камиле не дают нейтральный статус. Конечно, можно придраться к тому, что ее любят и поддерживают в России. Потому что она своим катанием всех очаровала и ей сопереживали в той ситуации, в которой она оказалась. Но ведь Камилу Валиеву боготворят и во многих странах мира. Видимо, ей не дают статус и из-за этого. Ее поддерживают многие, потому что она принесла нечто новое в фигурное катание. Но у людей она ассоциируется с Россией, а на Западе считают, что Камила не должна ассоциироваться с нашей страной как с чем-то позитивным в мире", – сказала Журова.

Ранее российского фигуриста Марка Кондратюка временно лишили "нейтрального статуса" за сутки до вылета на турнир в Токио. Также стало известно об изменении регламента ISU. Теперь российские спортсмены должны получать разрешение на допуск отдельно для каждого международного турнира, а не на весь сезон сразу.

Напомним, Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

В феврале 2024-го спортсменка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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