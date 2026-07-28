В чем отличие от россиян? Стало известно, как Усик повлиял на отношение Трампа к Украине

Трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик стал одним из тех, кто повлиял на отношение президента США Дональда Трампа к Украине. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя в начале июня посетил Белый дом и встретился с главой Овального кабинета, произведя на того сильное впечатление.

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Об этом информирует авторитетное издание The Wall Street Journal. Усик и Трамп обсуждали карьеру легендарного Мухаммеда Али, с которым у Усика совпадает день рождения – 17 января. Наш соотечественник и президент США выразили свое восхищение Величайшим, как называли американца.

Кроме того, украинский супертяж подписал для главы Белого дома перчатки. Он также рассказал о том, как его родные прячется от обстрелов Киевом российскими военными.

Отмечается, что Трамп поинтересовался у Усика, в чем отличие украинцев от россиян. В ответ Александр отметил, что главное различие находится в головах и серце. Спортсмен также назвал своих соотечественников "бойцами и победителями". После этого американский лидер изменил свое отношение к нашей стране в войне с Россией.

Добавим, что во время визита в США Усик также назвал Украину истоком российской государственности. "Самое главное, что от Украины началась Россия. То есть украинские князья, цари, их дети построили Москву", – заявлял боксер во время мероприятия America’s Adversaries: The Russia Reality.

Напомним, что в феврале 2025 года в Овальном кабинете произошла перепалка президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и членами его администрации. После этого Вашингтон начал оказывать давление на нашу страну с целью пойти на уступки России. Однако уже летом нынешнего года США стали на сторону украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик пятью словами описал украинцев.

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