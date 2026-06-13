Усик в США сделал заявление про связь России с Украиной. Видео

Александр Усик высказался о ситуации между Украиной и Россией и исторических связях двух стран. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе также прокомментировал попытки давления на украинскую культуру и идентичность.

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По словам Усика, в течение многих лет Россия стремится уничтожить украинский язык, историю и народ, при этом истоки российской государственности связаны с нашей страной.

"Самое главное, что от Украины началась Россия. То есть украинские князья, цари, их дети построили Москву", – заявил боксер во время мероприятия в США America’s Adversaries: The Russia Reality.

Александр провёл аналогию с принуждением и подчеркнул, что не понимает подобных действий, назвав их проявлением слабости и зависти. Также он заявил, что не является политиком, а говорит как христианин, отец и муж.

Усик добавил, что инвестирует в Украину, помогает людям и развивает бизнес, а также хотел бы жить в стране, где работают правовые институты, полиция и суды, и где обеспечена безопасность без ракетных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и озадачил сеть своим фото.

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