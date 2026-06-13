Усик в США пятью словами описал украинцев. Видео

Знаменитый украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал, что для него означает быть украинцем. Свое мнение он озвучил во время специального мероприятия America’s Adversaries: The Russia Reality в США.

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Усика попросили описать украинцев несколькими словами. В ответ он сначала вспомнил о семье, а затем назвал качества и традиции, которые, по его мнению, характеризуют украинский народ.

"Это мама, папа, бабушка, бабушка, дедушка. Это любовь, это радость, это свет. Нам нравится петь, красиво одеваться в национальную одежду. И очень громко праздновать свадьбы, дни рождения, крестины", – сказал Усик.

После этого ведущая отметила яркость украинской культуры и спросила боксера, помогает ли она украинцам сохранять единство и стойкость в условиях российской агрессии, направленной не только против государства, но и против украинской культуры.

Мероприятие America’s Adversaries: The Russia Reality было посвящено обсуждению современной российской политики и ее влияния на Украину. Усик принял участие в дискуссии как один из самых известных украинских спортсменов на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Усик на этом мероприятии высказался о ситуации между Украиной и Россией и исторических связях двух стран. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе также прокомментировал попытки давления на украинскую культуру и идентичность.

А накануне Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и озадачил сеть своим фото.

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