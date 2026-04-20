'Усика ждет шок': украинцу предрекли серьезные проблемы

Известный британский пауэрлифтер Эдди Холл выразил уверенность в том, что нидерландец Рико Верхувен (1-0, 1 КО) преподнесет сюрприз в бою с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Обладатель титула самого сильного человека планеты 2017 года отметил, что звезда кикбоксинга обладает всеми качествами, чтобы дать качественный поединок против украинца.

Об этом Холл заявил в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, пишет портал bloodyelbow.com. По словам силача, у него был опыт проведения тренировок и спаррингов против Верхувена, во время которых он продемонстрировал невероятное мастерство и силу удара.

"Думаю, Рико многих удивит. Независимо от результата, он потрясет мир. Все уже списали его со счетов. Мне посчастливилось провести с Рико немало времени. Я тренировался с Рико, присутствовал на его боях у ринга. Положа руку на сердце, если и есть человек на планете, с которым вы бы не хотели драться, то это Рико Верхувен. У него стопроцентный шанс. Честно говоря, я думаю, что Рико станет для Усика огромной проблемой. Рико не будет боксировать, он просто будет атаковать. Боксеры к этому не привыкли. Усика ждет шок", – сказал Холл.

Напомним, вечер бокса The Ring: Glory in Giza с участием Александра и Рико пройдет в Египте. Украинец будет защищать пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Рико Верхувен провели дуэль взглядов накануне своего боя.

