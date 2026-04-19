'Больше ничего не сможет сделать'. В карьере Усика поставили точку

Бывший чемпион мира Тони Беллью заявил, что обладатель поясов WBC, WBA и IBF Александр Усик уже выполнил в супертяжелом весе все возможное и в спортивном плане больше ничего добавить к своей карьере не сможет. Британец в интервью Youtube-каналу Seconds Out отметил, что 38-летний боксер из Симферополя уже заслужил статус сильнейшего и определяет собственные условия продолжения выступлений.

По словам Белью, Усик прошёл огромную любительскую школу и на профессиональном уровне не оставил шансов всем соперникам, с которыми встречался.

Он отдельно выделил масштаб достижений украинца и жёстко обозначил его статус в дивизионе: "Для него больше ничего не осталось: он побил всех, и он — босс. Я не вижу никого, кто мог бы его остановить".

Отдельно он затронул возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, отметив, что исход подобных переговоров зависит не столько от спорта, сколько от личных амбиций сторон.

Беллью добавил, что Джошуа стал более спокойным и собранным, а сам бокс на уровне тяжеловесов все чаще определяется не только навыками, но и умением продвигать свои бои и управлять вниманием публики.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик продерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Украинец Александр Усик 19 июля минувшего года победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

