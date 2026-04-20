Европа выиграла Венгрию, но проиграла Болгарию, которая остается пропутинской прокси-страной. Но Болгарии не удастся повторить "исторический успех" Орбана- нет времени, ни у слаборазвитой и коррумпированной Болгарии, ни у ЕС. Европе приходится учиться жить в условиях разрыва евроатлантических отношений с США и приближение реальной войны с путинской Россией. В этой ситуации каждая страна важна для ЕС. Европейское сообщество уже меняется. В ходе гибридной войны Кремля против Европы, ЕС уже научилось, как работать с прокремлевскими странами и политиками. В конечном счете, деньги дает Брюссель, а не Москва и Болгарии придется менять ориентацию.

На очереди - Румыния, где Путин сильно спешит. С одной стороны, он хочет взять реванш за проигрыш страны. А с другой стороны, его пугает, что Румыния и Молдова уже в этом году планируют воссоединиться, что делает ситуацию вокруг Приднестровья критической для Москвы.