СВЯТИЙ, БЛАГОВІРНИЙ і НЕТИПОВИЙ Гетьман Петро САГАЙДАЧНИЙ.

Видео дня

Сьогодні - День памʼяті славного Гетьмана, визначного полководця, оборонця українського православʼя та захисника європейського християнства, знаного мецената Петра КОНАШЕВИЧА- САГАЙДАЧНОГО.

Серед усіх Гетьманів України є ОДИН, який суттєво вирізняється з поміж інших своєю УНІКАЛЬНІСТЮ.

Він - державний діяч і дипломат, творець українського флоту, оборонець культури та поборник освіти. Знана дослідниця козаччини Олена Опанович називає його " УКРАЇНЕЦЬ з доби ВІДРОДЖЕННЯ", який "піднісся до найвищих щаблів тодішньої освіченості, був титаном духу і думки, людиною могутніх пристрастей, кипучої, невтомної енергії".

Визначають 10 цікавих фактів про Петра КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО.

1. Народився бл. 1582 р. у шляхетній родині поблизу Самбора, що на Львівщині;

2. Сагайдачним став уже на Заророзькій Січі за вправну стрільбу з лука (сагайдака);

3. Освіту здобув в Острозькій академії і за описами істориків був автором трактату про захист православʼя;

4. Став реформатором козацького війська, увів поділ на сотні і полки, перетворив козацтво на українську організовану силу, що поставила собі за мету створення своєї державності;

5. Батько українського морського флоту. Серед численних морських походів під проводом Сагайдачного на турецькі міста та фортеці найзнаменитіші - взяття Кафи й похід на Варну, де було знищено до 10 тисяч кораблів турецького флоту;

6. Відновив Митрополію Київської православної церкви на чолі з Йовом Борецьким;

7. Прославився походом на московщину, під час якого на чолі 20-тисячного війська захопив Путивль, Курськ, Єлець, Лебедин, Скопин, Ряжськ…За описами істориків, узяв участь у двобої з московським воєводою Василем Бутурліним, якого побив і скинув із коня.

Проте під впливом рішення поляків відмовився від остаточного штурму та взяття москви;

8. Без мудрості й самопожертви Сагайдачного та звитяги козацького війська не відбулося б спільної перемоги у визначальній для долі Центральної Європи Хотинській битві 1621 року. Недаремно вірменський хроніст Авксент писав:

"Якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемогу здобуто лише завдяки Богові й запорозьким козакам".

9. Гетьман був правдивим меценатом і благодійником та заповів майже все своє майно й гроші Київській, Луцькій та Львівській школам "на науку і виховання бакалаврів учених дітей християнських…";

10. Гетьман упровадив жорстку дисципліну під час воєнних походів. Сам мало спав і не пив та строго забороняв козакам уживати оковиту. За порушення цієї вимоги під час воєнних дій порушника могли стратити, а під час морських походів - викинути в море.

За героїчну та самовіддану діяльність, державницьку позицію і благовірне життя Православна церква України долучила Петра Конашевича-Сагайдачного до лику святих.

Памʼять святого благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного згідно з Місяцесловом ПЦУ вшановує 20 квітня.

П.С. На останньому фото - встановлена нашою командою козацька лава з гербом Петра Сагайдачного в Трахтемирові.