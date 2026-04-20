В интервью мордорскому RT Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Китай остаются для Беларуси давними партнёрами и друзьями.

Далі текст мовою оригіналу

За його словами, САМЕ ЦІ держави "відчинили двері" для Мінська, коли західні країни ввели санкції. [1]

"І якщо в Росії мені хтось дорікає за те, що я веду перемовини з американцями, то я можу поставити їм запитання: "А ви що, не ведете з американцями діалог?" Ведете. Але я веду діалог з американцями НЕ ПРОТИ Росії, не проти Китаю. За що нам дорікати? Нема за що", – розмірковує Лукашенко. [2]

Він також зазначив, що чітко усвідомлює ставлення ЗАХІДНИХ країн до себе, підкресливши, що він "не їхній су*ий син" і що "вони з задоволенням" його "пережують і виплюнуть". [3]

Перекладаю, що насправді сказав батько світові.

1) Якби не санкції (і взагалі принижуюче ставлення) Заходу, Лукашенко не так би товаришував з РФ і КНР, в обійми яких його кинула вередлива й недалекоглядна "Цивілізація".

2) Лукашенко за потреби цілком міг би вести перемовини з Заходом більш глобального характеру із значно різноманітнішим порядком денним, як це намагається робити й Росія, якби відчув відповідний рух назустріч.

3) Саме в РФ і КНР (адже аж ніяк не на Заході) вважають його "своїм, якого потім виплюнуть", тож Захід для нього (не фанатика, а прагматика) стратегічно надійніше, не треба тільки прискіпуватись до місцевих виборчих особливостей (він же в ЄС не збирається!) - і політична мапа Європи невдовзі стане зовсім іншою.