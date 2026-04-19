Орбан 'лайт' в Софии: чем опасна для Украины возможная победа Радева на выборах в Болгарии

Парламентские выборы в Болгарии проходят в условиях затяжного системного кризиса, который превратился в новую норму для страны. За последние годы Болгария фактически потеряла способность к стабильному управлению: постоянные досрочные выборы, распад коалиций и кратковременные правительства стали хроническим явлением. Это следствие коррупционных практик, влияния олигархических групп и недоверия общества к институтам. В итоге страна оказалась в ситуации, когда политическая конфигурация меняется быстрее, чем формируется стратегия развития.

На этом фоне особое внимание привлекает фигура экс-президента Румена Радева, который решил вернуться в большую политику уже как игрок парламентского уровня. Его шансы на победу выглядят высокими, однако сам факт его возможного политического усиления вызывает противоречивые оценки. Радев апеллирует к общественному запросу на обновление и борьбу с коррупцией, но в то же время его внешнеполитическая риторика неоднократно демонстрировала скепсис относительно санкций против России и негатив в вопросе поддержки Украины. В контексте российско-украинской войны это приобретает угрожающее значение.

Ключевая интрига этих выборов заключается даже не столько в том, кто формально победит, сколько в том, какой будет будущая коалиция. Именно конфигурация парламентского большинства определит реальный курс Болгарии – останется ли она в орбите четко проевропейской политики или начнет постепенно смещаться к более нейтральной или даже пророссийской позиции. Наличие в парламенте сил с откровенно пророссийской ориентацией лишь усиливает этот фактор неопределенности, ведь именно они могут получить роль "золотой акции" в процессе формирования правительства.

Постоянный политический кризис

Болгария с 2021 года находится в состоянии хронической политической нестабильности. Взволнованная непрерывными политическими кризисами и ослабленная хрупкими коалициями, балканская страна с населением 6,7 миллиона человек становится почти неуправляемой. С 2021 года у нее было семь премьер-министров – ни один из них не отбыл полный срок – и выборы этими 19 апреля будут восьмыми за пять лет. В то же время ни одна коалиция не способна надолго удержаться у власти, а парламент остается глубоко фрагментированным.

Ключевые причины этой ситуации носят системный характер. Прежде всего речь идет об укоренившейся коррупции и влиянии олигархических структур, которые неоднократно становились причиной массовых протестов, в частности в 2025 году. Второй фактор – идеологическая раздробленность: политическое поле разделено между проевропейскими и пророссийскими силами, которые не способны к компромиссу. Важную роль также играет слабость партий и персонализация политики, когда избиратели ориентируются на лидеров, а не на институты. Добавляются и экономические споры. В итоге очередные выборы не решают кризис, а лишь перезапускают его, продолжая политический тупик.

Почему Болгария важна для ЕС и Украины

Значение Болгарии выходит далеко за пределы ее внутренней политики. Для Европейского Союза это важный член, который участвует в формировании совместных решений, контролирует часть внешней границы и имеет доступ к финансовым инструментам ЕС, включая еврозону. Для НАТО Болгария является стратегической страной Черноморского региона, играющей роль в логистике и безопасности восточного фланга Альянса.

Для Украины ее значение также существенное – речь идет о поставках вооружений, транзитных возможностях и политической поддержке. В любом случае, Болгария – один голос как в ЕС, так и в НАТО. В случае изменения внешнеполитического курса страны это может повлиять на более широкую архитектуру безопасности в Европе.

Российское влияние и дезинформация

Предвыборный процесс в Болгарии сопровождается активной гибридной деятельностью со стороны России. Страна даже обращалась к Европейскому Союзу за помощью в противодействии внешнему вмешательству. Основные инструменты такого влияния – социальные сети, псевдомедиа и системное распространение антиевропейских месседжей. Среди ключевых нарративов: утверждение о том, что ЕС вредит Болгарии, санкции против России являются ошибкой, а ответственность за войну возлагается на Украину. Это соответствует типичной стратегии Кремля – усиливать внутренние противоречия в странах ЕС и влиять на результаты выборов через информационное давление.

Масштаб и угрозы от такого развития событий заставили болгарских чиновников накануне выборов обратились к дипломатической службе ЕС с просьбой помочь выявить и остановить кампании иностранных субъектов по манипулированию общественным мнением через соцсети и пропагандистские сайты, используя европейский подход, разработанный в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Румен Радев – проблемный фаворит

Румен Радев ушел в отставку с поста президента в январе, чтобы баллотироваться на парламентских выборах 19 апреля. Бывший президент Болгарии лидирует в предвыборной гонке благодаря антикоррупционной программе. Эксперты утверждают, что коррупция в Болгарии присутствует во всем, от операций по государственным закупкам до местных выборов. Болгария занимает 84-е место – наравне с Венгрией – в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2025 год. Болгары видят в нем спасителя, который может положить конец многолетним потрясениям и сломать то, что он называет "олигархией" коррумпированных политиков-ветеранов.

Да, Радев обещает бороться с олигархами и мафией страны, но его внешнеполитическая повестка дня такова, что Брюссель и Киев имеют основания для осторожности. Радев ближе к России, чем любой из недавних болгарских премьеров. За время своего президентства он неохотно осуждал войну в Украине, критиковал санкции ЕС. На заключительном предвыборном митинге в Софии предвыборный штаб Радева показал его фотографию вместе с Владимиром Путиным. Когда нынешнее временное правительство в конце марта 2026 года решило подписать 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной, Радев резко раскритиковал его, обвинив кабинет министров во "втягивании нас в войну". Радев и раньше повторял тезисы Кремля, высмеивая перспективу победы Украины над Россией как "невозможную" и обвинил европейских лидеров в "сотнях тысяч жертв" в Украине.

"Европа не имеет собственного видения завершения войны и установления мира, но продолжает инвестировать в дело, которое, по моему мнению, обречено", – указывает Радев, добавляя, что "увеличение количества оружия" в Украине не приблизит Киев к победе, а поддержка Украины со стороны ЕС – это "обреченное дело".

Согласно опросам, партия Радева "Прогрессивная Болгария" (ПБ) набирает около 30% голосов, что примерно на 10 процентных пунктов превышает показатели крупнейшей партии страны "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Таким образом, Болгария может отойти от роли "тихого союзника" Украины и занять более нейтральную или непредсказуемую позицию.

Станет ли Радев "новым Орбаном"?

Победа Радева может перекроить внешнюю политику Болгарии, которая до сих пор определялась партиями, лояльными Брюсселю. После того как прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы, Радев позиционирует себя как единственного оставшегося лидера ЕС, готового улучшить отношения с Москвой, даже несмотря на то, что война России в Украине продолжается.

"Мы – единственное государство-член Европейского союза, которое является одновременно славянским и православным... Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме... для восстановления отношений с Россией", – сказал Радев.

Валери Хайер, которая возглавляет группу "Обновленная Европа" в Европарламенте, заявила, что она "очень обеспокоена" победой Радева на выборах.

"Зная подход Радева к Путину и России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент – он станет троянским конем Путина в Европе", – заявила она FT. "Болгария имеет значение. Она находится не на периферии, а в самом сердце оборонной архитектуры ЕС на внешней границе, стратегически расположена на линии фронта Европы".

Сравнение Радева с Виктором Орбаном возникает довольно часто. Действительно, между ними есть определенные параллели: скепсис в отношении санкций против России, прагматичное отношение к Москве и ориентация на внутренний популизм. Однако существуют и важные различия. Болгария имеет более слабую экономику, которая очень сильно зависит от поддержки Брюсселя и менее стабильную политическую систему, чем Венгрия. Кроме того, Радев, скорее всего, будет значительно зависимым от коалиционных партнеров, что ограничивает его возможности проводить самостоятельную политику.

Пророссийский разворот: какие шансы

Хотя за несколько последних лет в Болгарии принято немало мер против деятельности Кремля в стране, многие не поддерживают курс болгарских политиков на разрыв отношений с РФ и ее предприятиями. Благодаря этому, кроме Радева, в болгарской политике активно присутствуют и откровенно пророссийские игроки. Среди них – партия "Возрождение", часть социалистического спектра, а также отдельные популистские силы.

Поддержка пророссийской националистической партии "Возрождение" выросла за последние годы в пять раз. Поэтому партия стала второй-третьей политической силой в Болгарии. Кроме, собственно, антиукраинской риторики, ее представители призывают страну выйти из ЕС и стать членом БРИКС, чтобы "теснее сотрудничать с РФ и КНР". Кстати, представители "Возрождения" и болгарские социалисты до сих пор спокойно посещают торжественные приемы ко дню России, которые проходят в российском посольстве в Софии. В мероприятиях страны-агрессора принимают участие и представители многочисленных болгарских общественных организаций и православной церкви. Лидеры "Возрождения" не скрывают своей лояльности к Кремлю, проводя различные пропагандистские акции.

Вероятный сценарий развития событий на выборах 19 апреля заключается в том, что ни одна партия не получит парламентского большинства, что снова заставит политиков формировать коалицию. Именно здесь возникает главный риск: в случае объединения Радева с социалистами и пророссийскими силами может сформироваться большинство, способное повлиять на внешнеполитический курс страны. Такой сценарий означал бы постепенный геополитический "разворот" Болгарии или, по крайней мере, существенное ослабление ее проевропейской и проукраинской позиции. Так или иначе, но приход Радева к власти и проход нескольких пророссийских сил в парламент свидетельствует о ползучем усилении российского влияния в Болгарии на фоне политической нестабильности.

Проевропейские силы уступают

Шансы проевропейских партий остаются неоднозначными. С одной стороны, они сохраняют стабильное ядро поддержки – прежде всего это ГЕРБ и коалиция "Продолжаем изменения! – Демократическая Болгария", которые вместе могут рассчитывать примерно на четверть электората. С другой стороны, социология фиксирует рост популярности сил с более скептической или пророссийской повесткой дня, что усложняет формирование проевропейского большинства.

Ключевая проблема – раздробленность лагеря проевропейских сил и усталость избирателей от политической нестабильности: за пять лет страна пережила восемь выборов. Это снижает мобилизацию их электората. В то же время даже в случае второго-третьего места эти партии сохраняют шанс войти в коалицию и влиять на курс страны, в частности через поддержку со стороны ЕС, который имеет весомые финансовые рычаги.

Постепенное освобождение под угрозой

Результаты парламентских выборов могут перечеркнуть процессы, продолжающиеся в Болгарии. Долгое время доля болгар с положительным отношением к РФ была самой высокой среди стран ЕС и НАТО. Страну даже называли "троянским конем" Кремля из-за поддержки его энергетических проектов и попытки ослабить санкции. Экономика способствовала этому: Болгария почти полностью зависела от российского газа, ее единственная АЭС работала на российском топливе, а нефтепереработка контролировалась "Лукойлом". В 2016 году София даже отказывалась поддержать усиление присутствия НАТО в Черном море, чтобы "не раздражать Россию".

Ситуацию изменило полномасштабное вторжение РФ в Украину. В 2022 году парламент одобрил военно-техническую помощь Киеву. Болгария начала быстро уменьшать энергетическую зависимость. После отказа платить за газ в рублях Россия прекратила поставки, а страна нашла альтернативы и выбрала американского поставщика ядерного топлива. Также София отказывается от российской нефти. Это ударило по "Лукойлу", который работает в стране с 1999 года.

Ситуация сложная, но не критическая

В Болгарии, и мы это видим на социологических исследованиях, пророссийские настроения всегда были достаточно серьезными. И поддерживались как местными политиками, так и со стороны России. И с этой точки зрения, действительно, сейчас вырисовывается достаточно неприятная ситуация для Украины. Здесь следует понимать, что, во-первых, есть проблема с тем, что за последние пять лет состоялось восемь парламентских выборов. То есть фактически Болгария находится в политическом водовороте, где правительства и парламентские коалиции меняются достаточно быстро. Маятник качнулся в противоположную сторону – ведь долгое время это была проевропейская коалиция. И по состоянию на сейчас это объективная реальность – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Первое место скорее всего, что возьмет партия экс-президента Радева. В то же время второе и третье места, которые занимают проевропейские и проукраинские силы – партия ГЕРБ экс-премьера Борисова и "Продолжаем изменения! Демократическая Болгария", которые вместе набирают около 25–27%. Очевидно, это меньше, чем у лидера гонки.

По словам, Леонова, дальше ситуация усложняется, поскольку следующие позиции занимают партия "За права и свободы" и "Возрождение". И здесь проблема не только в пророссийских настроениях. Глава первой – Пеевски – находится под санкциями по "закону Магнитского". "Возрождение" также имеет откровенно пророссийскую позицию. Таким образом, мы видим, что потенциально может сформироваться довольно устойчивая пророссийская коалиция. Для большинства в парламенте нужно 121 голос из 240. "В то же время новый премьер окажется между двух огней – с одной стороны, пророссийская коалиция будет требовать уступок и движения в сторону России, с другой – давление Европейского Союза. Например, ситуация с Венгрией, где новый премьер ставит задачу разблокировать 40 миллиардов евро от ЕС, демонстрирует: у Евросоюза есть мощные финансовые рычаги влияния. Это означает, что Болгарии будет сложно отклоняться от общей позиции. С другой стороны, новое правительство будет вынуждено учитывать обязательства предшественников, в частности по финансовой помощи Украине. Откатить эти решения назад будет непросто. Поэтому можно предположить, что Болгария вряд ли сможет заблокировать выделение средств Украине, хотя затягивание процессов вполне возможно", – считает Александр Леонов.

В то же время, по мнению эксперта, сама политическая нестабильность никуда не исчезнет – предыдущий опыт (восемь выборов за пять лет) это подтверждает. Вероятно, новое правительство также не будет долговременным.

Отдельно Леонов отмечает, что Россия сейчас не имеет достаточных ресурсов, чтобы серьезно поддерживать союзников финансово. Возможны только энергетические инструменты – газ и нефть. Но здесь ситуация меняется, ведь ЕС постепенно отказывается от российских энергоносителей. В частности, уже запрещено заключать новые газовые контракты с Россией, а до конца года планируется полный отказ от импорта. Это еще больше ограничивает возможности для пророссийского курса.

"По вопросу украинско-болгарских отношений, в частности по военной помощи и совместных проектов. И хотя существует риск сокращения поддержки, полного разворота ожидать не стоит. Может ли Радев стать "Орбаном на минималках", стоит отметить: маловероятно. В отличие от Орбана, он не будет иметь полного контроля над парламентом. Скорее, это сценарий "Фицо на минималках" – с ограниченной свободой маневра. Несмотря на негативные тенденции, ситуация не однозначна. Европейский Союз сохраняет рычаги влияния, а также нарабатывает механизмы противодействия российскому вмешательству. Для Украины же ключевой задачей остается активная дипломатия – работа с политическими элитами, поиск общих интересов, в частности в вопросах восстановления, энергетики и оборонного сотрудничества", – отметил Леонов.