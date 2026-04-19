Когда солдаты бросают позицию и убегают, за это могут снять комбата с должности. Могут и комбрига. Даже если никого не снимут — будут комиссии и служебные расследования, проверки, куча объяснений, дополнительно вымотанных и так уничтоженных войной нервов, бумаг, выговоров.

А коли поліцейські, які мають захищати людей в тилу тікають, почувши постріли? Будуть якісь наслідки? Не лише для них, але і для їхніх командирів?

Не всі поліцейські тікають, почувши постріли. На цій війні чимало достойних бойових поліцейських, бойовим підрозділам Нацполу — честь і шана. Як і абсолютна більшість солдат на фронті не полишають без бою позиції.

Але хочеться справедливості — для всіх однакової.

І так, усім поліцейським варто за ротаційним принципом відряджатися на фронт — тоді ніхто не буде лякатися пострілів.