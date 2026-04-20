Если в Резерв+ не показывает отсрочку: адвокат объяснил, что делать

В Украине продолжается цифровизация процессов мобилизации. Большинство отсрочек от призыва теперь можно продолжить онлайн или через ЦПАУ.

Если данные об отсрочке не отображаются в приложении Резерв+, необходимо обновить информацию в государственных реестрах, поскольку в противном случае возрастает риск мобилизации. Об этом в комментарии медиа рассказал адвокат Евгений Булименко.

По словам специалиста, ключевым подтверждением успешного продления отсрочки является соответствующее уведомление в приложении Резерв+. В случае его получения подавать дополнительные заявления или бумажные документы не нужно. В то же время технические сбои или устаревшие данные в государственных реестрах могут усложнить этот процесс.

"В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах данных", – объяснил Булименко.

Он добавил, что если во время электронной проверки право на отсрочку не подтверждается из-за отсутствия данных в базах, система автоматически не обновляется. Он также предостерег, что отсутствие актуальной информации в цифровых реестрах может привести к серьезным последствиям.

"Если во время электронного взаимодействия реестров право на отсрочку не подтвердится – ее не продлят. Соответственно в таком случае военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях", – отметил адвокат.

Автоматизация отсрочек

Автоматизация процедуры стала возможной благодаря налаженному электронному взаимодействию между Единым государственным реестром призывников ("Оберіг") и другими государственными базами данных. В результате необходимая информация подтягивается автоматически, и гражданам не нужно лично обращаться в ТЦК.

Такой механизм предусмотрен для ряда категорий, в частности:

– лиц с инвалидностью;

– родителей трех и более детей, которые воспитываются в одном браке;

– граждан, ухаживающих за мужем, женой или родителями с инвалидностью I или II группы;

– бывших военнопленных и членов семей погибших военнослужащих.

Напомним, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

