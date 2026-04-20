Украинцам неправильно повышали пенсии: выплаты массово заставляют пересчитывать в судах

В Украине после назначения пенсий из-за неправильной индексации размер выплаты стремительно падает как минимум в течение первых трех лет. Это происходит из-за решения ограничить перерасчет выплат для новоиспеченных пенсионеров.

Такой подход признал незаконным Верховный Суд,однако правительство продолжает неправильный перерасчет пенсий. В результате десятки тысяч украинцев обращаются в суды и заставляют ПФУ проводить индексацию по общим правилам.

Почему пенсии стремительно падают

Одна из ключевых проблем действующей пенсионной системы – украинцы стремительной беднеют на заслуженном отдыхе. И здесь есть две проблемы. Первая – формула расчета пенсии, вторая – правила индексации.

За первые три года после назначения пенсии украинцы могут потерять до трети "стоимости" своей выплаты. Коэффициент замещения – это та часть привычного заработка, которую можно получать на пенсии – стремительно падает.

Например, пенсионер, который стабильно получает зарплату на 40% выше средней, в марте 2022-го должен был бы зарабатывать примерно 18,2 тыс. грн. Если в этом же году он будет выходить на пенсию с 35 годами стажа, то ПФУ назначил бы выплату в размере всего 5,3 тыс. грн. Это примерно 29,1% от привычного заработка.

"Достаточной" считается пенсия, размер которой достигает 40% привычного заработка. В Украине же такой показатель для обычного пенсионера фактически недостижим. Дело в том, что в формуле расчета пенсии учитывают среднюю зарплату за три предыдущих года. Например, в 2022-м она составляла 10,8 тыс. грн. А дальше эту цифру умножают на соотношение собственной зарплаты к актуальной средней (1,4 для нашего примера), стаж в годах и 1%.

Вот и получается, что на пенсию украинцам надо жить сейчас, а считают их по размеру зарплаты, который уже давно неактуален. Однако дальше новоиспеченный пенсионер начинает стремительно беднеть. На этот раз уже из-за правил индексации пенсии.

Напомним, каждый год 1 марта украинцам пересчитывают пенсии на определенный процент. Этот процент – сумма от половины прошлогодней инфляции и половины среднегодовой динамики роста зарплат за три последних года.

В 2023-м индексация происходила на уровне 19,7% (потому что в 2022-м, после начала полномасштабной войны, была высокая инфляция). Если бы пенсионеру из примера пенсию в марте 2023-го повысили на 19,7%, то он бы вместо 5,3 тыс. получал чуть больше 6,3 тыс. грн.

Для удобства сравним эту пенсию с зарплатой, которая в марте 2023-го была на 40% выше средней (потому что именно такую он и получал бы, если бы продолжил работать). Это 18,8 тыс. грн. То есть после полной индексации пенсия бы составляла 33,51% от актуальной зарплаты. То есть фактически бы состоялся реальный рост выплаты, который бы компенсировал и инфляцию, и рост зарплат.

Однако вместо этого правительство своими постановлениями в течение первых лет ограничивает индексацию. Пенсия стремительно падает и только после этого ее начинают индексировать по общим правилам. Поэтому в 2023-м этот пенсионер получит повышение всего до 5,4 тыс. грн (на 100 грн). И это всего 28,7%. То есть фактически после такого "повышения", на самом деле, пенсия снизилась.

В 2024-м пенсию должны были бы повысить еще на 7,96%. Однако вместо этого снова добавили всего 100 грн (потому что выплата все еще по версии Минсоца не успела устареть). Таким образом, вместо 6,8 тыс. грн будут платить всего 5,5 тыс. грн. И по состоянию на март 2024-го, если сравнивать с зарплатой, которая на 40% выше средней, это уже всего 25,4%.

В 2025-м общий коэффициент индексации составил 11,5%. Однако для тех, кто вышел на пенсию в 2022-м, применили коэффициент 3,45%. Пенсию повысили всего почти до 5,7 тыс. грн (а это всего 20,9% от зарплаты, которая на 40% выше средней по состоянию на март 2025-го). Если бы все время применяли общую индексацию, то пенсия нового пенсионера составила бы уже 7,5 тыс. грн.

То есть всего за первые три года пенсия сокращается с 29,1% до 20,9% от актуального уровня зарплаты. То есть за первые три года пенсия теряет 28,18% от своей стоимости.

Индексацию уже признали незаконной: однако для "правильного" расчета придется обращаться в суды

Еще в прошлом году Верховный Суд (ВС) по иску пенсионера принял решение, что такая ограниченная индексация для тех пенсионеров, которые недавно оформили выплаты, незаконна. OBOZ.UA пообщался с адвокатами пенсионера, который выиграл это дело. Они отмечали, что после решения Верховного Суда судьи предыдущих инстанций начнут фактически дублировать выводы ВС.

Так это и происходит. Ежемесячно суды принимают около 4 тыс. решений, которые касаются индексации. Чаще всего эти решения в пользу пенсионеров. И хотя правительство решение ВС проигнорировало и правила индексации не изменило, любой пенсионер, которому ограничили индексацию, может обратиться в суд и, вероятно, выиграть его.

Например, 15 апреля Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал ПФУ провести ему перерасчет, используя полные коэффициенты для индексации (дело 160/2258/26).

По решению суда Пенсионный фонд обязан поднять выплаты пенсионерам. Однако среди более 8 млн пенсионеров по возрасту лишь десятки тысяч обратятся за перерасчетом. Абсолютное большинство, учитывая размер пенсий, не имеют средств даже на адвокатов, которые помогут правильно оформить иск.