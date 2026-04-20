ША уведомили некоторые европейские страны, что часть ранее законтрактованных поставок вооружений, вероятно, будет задержана, поскольку война с Ираном продолжает расходовать имеющиеся запасы, сообщает Reuters.

Задержки затронут несколько стран, в том числе в Балтийском регионе и Скандинавии. Европейцы жалуются, что это ставит их в затруднительное положение. Американцы, в свою очередь, упрекают союзников в недостаточной помощи США и Израилю в открытии Ормузского пролива.

Названия ряда затронутых стран не раскрываются: часть из них граничит с Россией, поэтому темпы поставок вооружений считаются чувствительной оборонной информацией. Речь идёт о различных видах боеприпасов, включая те, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей.

Чего и следовало ожидать. Но первопричина проблем — вовсе не война против Ирана и даже не желание Вашингтона "наказать" союзников по НАТО. Странам Запада следовало значительно быстрее наращивать темпы военного производства и лечить политическую близорукость. Всё остальное — лишь симптомы.