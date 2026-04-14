Усик проиграл Верхувену на дуэли взглядов. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувен провели длительную дуэль взглядов после пресс-конференции в Лондоне перед чемпионским боем. Соперники не расходились почти две минуты, после чего их остановил промоутер Эдди Хирн, однако первым повернулся наш соотечественник, в то время как его оппонент продолжил уверенно смотреть в глаза.

Эпизод произошел в рамках официальных мероприятий перед поединком, который состоится 23 мая в Гизе на фоне пирамид. Для украинца это будет добровольная защита титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе.

Усик на пресс-конференции объяснил выбор соперника, отметив его опасность, несмотря на ограниченный опыт в профессиональном боксе.

Усик объяснил, что осознанно выбрал этого соперника, несмотря на разговоры о его небоксерском статусе, и подчеркнул, что считает его опасным. Он отметил, что ранее часто следовал чужим указаниям, однако теперь решил действовать по собственному усмотрению: "один раз я хочу сделать то, что я хочу", добавив, что раньше соглашался с требованиями окружающих, говоря "окей", но сейчас "делаю то, что мне нужно".

Верхувен является многолетним чемпионом мира по кикбоксингу и ранее провел один профессиональный бой в боксе. Последний раз Усик выходил на ринг в июле прошлого года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

