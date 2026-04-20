Украинские корни и французское воспитание: что известно о непубличных детях Натали Портман и ее 'чудо'-беременности в 44 года

Голливудская звезда Натали Портман в апреле 2026 года подтвердила, что ждет третьего ребенка – первого в отношениях с французским музыкальным продюсером Танги Дестаблом. 44-летняя актриса поделилась, что воспринимает эту беременность как "привилегию и чудо" и осознает все сложности, связанные с материнством.

Новость она произнесла в интервью Harper's Bazaar. Актриса отмечает, что эта беременность отличается от предыдущих большим спокойствием. По ее словам, с возрастом приходит более четкое понимание собственных приоритетов и ценности времени с семьей. Портман также предполагает, что это может быть ее последняя беременность, поэтому старается максимально прожить этот период осознанно.

"Мы с Танги очень рады. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо. Я выросла, слыша о том, как трудно забеременеть. У меня есть так много людей, которых я люблю, которым было так трудно с этим, что я также хочу относиться к этому с уважением. Это такая прекрасная, радостная вещь, и в то же время это нелегко. И поэтому я знаю, насколько это счастливая вещь. Я очень это осознаю и очень благодарна. Я имею глубокую благодарность", – рассказала актриса.

По словам Портман, физически она чувствует себя хорошо, поддерживает активность плаванием и тренировками и много времени проводит с детьми. Она также сознательно дистанцируется от избытка информации о материнстве в соцсетях, полагаясь на собственный опыт и интуицию.

Портман уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с хореографом Бенджамином Мильпье – 14-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию. Она редко появляется с ними на публике и сознательно оберегает их частную жизнь, однако иногда делится деталями воспитания и интересов детей.

Ее материнство сейчас проходит во Франции, где семья Портман проживает последние годы. Именно там дети актрисы, как она сама рассказывала ранее, учатся элегантному французскому этикету и хорошим манерам. По словам знаменитости в интервью Net-A-Porter, французская культура учит детей ответственности и базовым социальным нормам с детства.

"Все дети, которые приходят ко мне домой, говорят: "Бонжур, мадам", целуют меня в щеку, а перед тем, как уйти, говорят: "Спасибо, что пригласили". Если меня нет рядом, они идут и ищут меня, чтобы это сказать", – вспоминала она.

Старший сын Портман, Алеф, увлекается спортом, в частности футболом, а сама актриса называет себя "футбольной мамой" и даже стала соучредителем женского футбольного клуба Angel City. Дочь Амалия, по словам Портман, растет в атмосфере внимания к социальным вопросам – актриса, в частности, писала детские книги, чтобы доступно объяснять темы равенства между людьми.

Несмотря на американское гражданство и израильское происхождение, Натали Портман имеет и украинские корни. По материнской линии ее предки происходят из села Кавское Львовской области. После эмиграции в США семья сменила фамилию с Эдельштейн на Стивенс. Сама актриса родилась в Иерусалиме, а с детства проживала в США, где и построила свою карьеру.

После развода с Мильпье в 2024 году Портман начала новые отношения с Танги Дестаблом, о которых стало известно в 2025-м. Уже через год пара ожидает общего ребенка.

