УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинские корни и французское воспитание: что известно о непубличных детях Натали Портман и ее "чудо"-беременности в 44 года

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
543
Голливудская звезда Натали Портман в апреле 2026 года подтвердила, что ждет третьего ребенка – первого в отношениях с французским музыкальным продюсером Танги Дестаблом. 44-летняя актриса поделилась, что воспринимает эту беременность как "привилегию и чудо" и осознает все сложности, связанные с материнством.

Видео дня

Новость она произнесла в интервью Harper's Bazaar. Актриса отмечает, что эта беременность отличается от предыдущих большим спокойствием. По ее словам, с возрастом приходит более четкое понимание собственных приоритетов и ценности времени с семьей. Портман также предполагает, что это может быть ее последняя беременность, поэтому старается максимально прожить этот период осознанно.

"Мы с Танги очень рады. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо. Я выросла, слыша о том, как трудно забеременеть. У меня есть так много людей, которых я люблю, которым было так трудно с этим, что я также хочу относиться к этому с уважением. Это такая прекрасная, радостная вещь, и в то же время это нелегко. И поэтому я знаю, насколько это счастливая вещь. Я очень это осознаю и очень благодарна. Я имею глубокую благодарность", – рассказала актриса.

По словам Портман, физически она чувствует себя хорошо, поддерживает активность плаванием и тренировками и много времени проводит с детьми. Она также сознательно дистанцируется от избытка информации о материнстве в соцсетях, полагаясь на собственный опыт и интуицию.

Портман уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с хореографом Бенджамином Мильпье – 14-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию. Она редко появляется с ними на публике и сознательно оберегает их частную жизнь, однако иногда делится деталями воспитания и интересов детей.

Ее материнство сейчас проходит во Франции, где семья Портман проживает последние годы. Именно там дети актрисы, как она сама рассказывала ранее, учатся элегантному французскому этикету и хорошим манерам. По словам знаменитости в интервью Net-A-Porter, французская культура учит детей ответственности и базовым социальным нормам с детства.

"Все дети, которые приходят ко мне домой, говорят: "Бонжур, мадам", целуют меня в щеку, а перед тем, как уйти, говорят: "Спасибо, что пригласили". Если меня нет рядом, они идут и ищут меня, чтобы это сказать", – вспоминала она.

Старший сын Портман, Алеф, увлекается спортом, в частности футболом, а сама актриса называет себя "футбольной мамой" и даже стала соучредителем женского футбольного клуба Angel City. Дочь Амалия, по словам Портман, растет в атмосфере внимания к социальным вопросам – актриса, в частности, писала детские книги, чтобы доступно объяснять темы равенства между людьми.

Несмотря на американское гражданство и израильское происхождение, Натали Портман имеет и украинские корни. По материнской линии ее предки происходят из села Кавское Львовской области. После эмиграции в США семья сменила фамилию с Эдельштейн на Стивенс. Сама актриса родилась в Иерусалиме, а с детства проживала в США, где и построила свою карьеру.

После развода с Мильпье в 2024 году Портман начала новые отношения с Танги Дестаблом, о которых стало известно в 2025-м. Уже через год пара ожидает общего ребенка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телезвезда Мила Сивацкая рассекретила беременность после переезда за границу. Пол малыша будущая мама пока решила не рассекречивать, лишь подписала кадры трогательной фразой: "И вот начинается новая глава".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!