Усик признался, что собирается сделать в реванше с Фьюри: если будет такая возможность – я ею воспользуюсь

Обладатель титула WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) признался, что будет стараться завершить нокаутом реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Хотя некоторые считают, что Усик удержался от нокаута Фьюри в их первом бою, он подтвердил The Daily Mail, что воспользуется любой возможностью завершить реванш досрочно, если таковая появится. Датой повторного противостояния одних из главных звезд современного бокса выбрана субботу, 21 декабря.

"Против Фьюри это решил не я – это небесные силы решили, что я выиграю именно так [по решению судей, а не нокаутом]. Но если у меня будет возможность нокаутировать Тайсона Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь", – сказал украинец.

Александр надеется еще больше закрепить свое место среди боксерской элиты, вторично победив Фьюри, когда они встретятся в следующие выходные в Саудовской Аравии. Но, после увлекательного первого поединка, Усик ожидает, что на этот раз испытание будет еще сложнее.

"Это точно не будет легче. Я думаю, это будет еще труднее. Я всегда настраиваю себя на сложный бой. Я получаю заряд энергии от таких вызовов. Мне не нужно, чтобы было легче. Бриллианты не находят в легкости, потому что их там нет. Невозможно добиться успеха без тяжелого труда", – добавил наш чемпион.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря Усик прибыл в Эр-Рияд, где состоится реванш против Фьюри. На выходе из аэропорта в Саудовской Аравии украинца встречала толпа соотечественников.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

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