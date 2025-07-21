Когда следующий бой Усика: дата и кто последний соперник украинца в карьере

Украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) 19 июля победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

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Накануне поединка против Дюбуа украинец отмечал, что собирается провести два боя. Таким образом, перед завершением карьеры Усик должен еще один раз выйти в ринг.

Ожидается, что Всемирная боксерская организация (WBO) назначит Александру обязательную защиту против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Однако, 38-летний супертяж может отказаться от этого и освободить чемпионский пояс WBO, чтобы провести трилогию с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Цыганский король, как называют британца, уже вызвал Усика на поединок и даже назвал дату – 18 апреля 2026 года. Однако известно, что никаких соглашений пока не достигнуто.

Кроме того, украинец выражал желание подраться с блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств. 28-летний американец появился в ринге после победы Усика над Дюбуа и даже похвастался подарком от ЗСУ.

Можно предположить, что Александр назначит свой следующий поединок ориентировочно на весну будущего года. Вся официальная информация будет объявлена позже.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Александра своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил нашего соотечественника больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

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