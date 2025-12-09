Усик – Уайлдер: СМИ выяснили, когда состоится чемпионский супербой

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен провести свой следующий поединок против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Мегафайт планируется провести весной будущего года, а сам бой стал приоритетным для команд боксеров.

Об этом информирует портал World Boxing News, знакомый с ходом переговоров, которые недавно стартовали. По данным журналистов, подготовка к противостоянию 38-летнего украинца и 40-летнего американца идут полным ходом и обе стороны заинтересованы в его проведении.

Для боя зарезервированы два временных слота: февраль-март для проведения его в рамках Riyadh Season (Эр-Рияд или Великобритания) или апрель в США.

При этом стало известно, что поединок будет поддержан Всемирным боксерским советом (WBC). Это означает, что бой Усика и Уайлдера станет знаковым для Агита Кабайела (26-0, 18 КО), который сразится с победителем, если сам 10 января удачно пройдет барьер в лице поляка Дамиана Кныбы (17-0, 11 КО).

Отметим, что Уайлдер свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и Чжана Чжилея (27-1-3, 22 КО).

Усик же в июле побил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО), собрав во второй раз все пояса королевского дивизиона. В минувшем месяце украинец отказался от пояса Всемирной боксерской организации (WBO).

