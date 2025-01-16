Это 'супертяж будущего'. Турки Аль аш-Шейх назвал неожиданного соперника для Усика

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх поделился своими мечтами о поединках, которые он хотел бы увидеть в будущем. Одним из них стал возможный бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и молодым британским супертяжеловесом словацко-нигерийского происхождения Мозесом Итаумой (11-0, 9 КО).

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"Если будет возможность я хотел бы увидеть бой Итаумы против Усика. Если Александр не завершит карьеру, это может стать ярким событием. Конечно, я также мечтаю увидеть Фьюри против Джошуа, Кроуфорда против Канело и Иноуэ против Болла", – заявил Аль аш-Шейх в эфире Youtube-канала "talkSPORT".

Итаума, которому всего 20 лет, уже впечатлил многих в мире бокса. В марте прошлого года он одержал очередную досрочную победу, эффектно выиграв бой с Дэном Гарбером на арене York Hall в Лондоне.

Даже Тайсон Фьюри ранее назвал его "будущим супертяжелого веса" и человеком, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

При этом сам Усик не скрывает своих намерений во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого он планирует подраться с победителем боя между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО), в котором британец 22 февраля будет защищать пояс Международной федерации бокса (IBF).

Отметим, что на самой церемонии The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране. Также Усик встретился с Джошуа.

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