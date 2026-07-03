"Усик – красавчик. Но если сравнивать с..." В России назвали боксера, который превзошел украинца

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик уже вписал свое имя в историю бокса благодаря своим невероятным достижениям. При этом сравнение с американской легендой Эвандером Холифилдом было бы не в пользу украинца, так как в 90-е было труднее стать обладателем титула.

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Такое спорное мнение в интервью порталу MMA.Metaratings.ru выразил российский боксер Андрей Сироткин. По его словам, Усик совершил совершенно потрясающий поступок, отказавшись от всех своих чемпионских поясов, чем еще больше подчеркнул свой статус и приверженность к спорту.

"Усик – красавчик. Мало кто заканчивает карьеру на такой мажорной ноте. Реально классная карьера. Вряд ли Деонтей Уайлдер испортит ему рекорд. Но если сравнить с Холифилдом, я бы выше поставил Эвандера. У него был выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Тогда супертяжелый вес был мощнее, чем сейчас. Но если чисто поставить одного против другого, их боксерские качества – тут спор открыт. Даже Усика можно назвать фаворитом. Однако стать чемпионом сложнее было в 90-е годы", – сказал Сироткин.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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