"Чистое ограбление": на ЧМ-2026 вспыхнул грандиозный скандал из-за чипа в мяче. Видео и фото

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович жестко раскритиковал работу арбитров во время матча 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия – Хорватия. Возмущение у прославленного футболиста вызвал эпизод на последней минуте основного времени, когда судейская бригада отменила гол "клетчатых", который позволял им сравнять счет.

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В эфире телеканала Fox Ибрагимович оспорил положение вне игры, которое зафиксировали у хорватского полузащитника Марио Пашалича. На повторах видно, что мяч к игроку итальянской "Аталанты" попал от португальского футболиста, однако технологии благодаря специальному чипу зафиксировали касание партнера хавбека "клетчатых".

"Эти арбитры делают все, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Это не офсайд, потому что мяч не коснулся хорватского футболиста. Это чистое ограбление средь белого дня. Давайте быть честными: если вы отменяете гол на 90+ минуте, у вас должны быть 100% аргументы. Вы смотрите минутами повторы, рисуете линии... Арбитр позволил технологиям стать главным персонажем. Но болельщики не приходят на стадион, чтобы смотреть в экран. Они приходят за драмой и эмоциями, которые остаются на всю жизнь", – сказал Ибрагимович.

Отметим, что хорваты отличились первыми в матче, однако португальцы перевернули игру благодаря голам с пенальти Криштиану Роналду и новичка "Милана" Гонсалу Рамуша на 90+4-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, отличившись в игре с хорватами.

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