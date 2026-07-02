Не стиралка и не холодильник: назван прибор, который больше всего "мотает" свет в доме
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Рост цен на электроэнергию вынуждает всё больше украинцев сокращать её потребление. Но винить в больших счетах холодильник, стиральную или сушильную машины – это ошибка, поскольку крупнейшим источником расхода электроэнергии в доме является электрический водонагреватель, то есть бойлер.
Об этом пишет Blikk. Эксперты отмечают, что именно бойлеры, а не бытовая техника для стирки или хранения продуктов, "съедают" наибольшую долю коммунальных расходов.
Почему именно бойлер
Главная причина кроется в принципе работы прибора. Бойлер не просто нагревает воду, но и постоянно поддерживает её заданную температуру, автоматически включаясь в течение суток для компенсации потерь тепла. А общий объём потребления зависит от ряда факторов:
- объёма бака;
- установленной температуры нагрева;
- качества теплоизоляции прибора;
- количества горячей воды, которое расходует семья.
Бойлер или другая бытовая техника: кто "ест" больше
Для сравнения, современные энергоэффективные модели популярной бытовой техники в среднем потребляют в год:
- Холодильник (работает непрерывно весь год): 100–250 кВт·ч;
- Посудомоечная машина: 150–270 кВт·ч;
- Сушильная машина: 300–600 кВт·ч.
В то же время один только электрический бойлер может обеспечивать от 20% до 30% всего объема энергопотребления среднестатистического домохозяйства.
Какой объем бойлера выбрать
Эксперты рекомендуют выбирать емкость водонагревателя в соответствии с количеством жильцов и исходя из расчета, что во время обычного душа человек расходует примерно 30–50 литров смешанной тёплой воды:
- 50–80 литров – оптимально для 1–2 человек (преимущественно – душ);
- 80–120 литров – для семьи из 3–4 человек (преимущественно – душ);
- 120 литров и более – для больших семей или тех, кто часто любит принимать ванну.
Как снизить потребление бойлера: 6 способов
- Установите температуру на уровне 55–60 °C – это оптимальный диапазон, который позволяет контролировать потребление, уменьшает образование накипи и одновременно предотвращает размножение бактерий в баке. Нагрев выше этой отметки только увеличивает потери тепла.
- Регулярно очищайте прибор от накипи. Наслоения на нагревательном элементе (ТЭНе) существенно снижают его эффективность и сокращают срок службы бойлера.
- Утеплите трубы горячей воды. Качественная изоляция труб и самого бойлера минимизирует потери тепла в системе.
- Отдавайте предпочтение душу. Короткая процедура в душе вместо полноценной ванны значительно экономит горячую воду.
- Используйте экономные насадки. Водосберегающие душевые лейки и аэраторы (перлаторы) на кранах заметно снижают общее потребление воды.
- Выбирайте правильный объем. Покупайте водонагреватель, который четко соответствует потребностям вашей семьи – без чрезмерного дефицита или избытка емкости.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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