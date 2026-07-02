Не стиралка и не холодильник: назван прибор, который больше всего "мотает" свет в доме

Рост цен на электроэнергию вынуждает всё больше украинцев сокращать её потребление. Но винить в больших счетах холодильник, стиральную или сушильную машины – это ошибка, поскольку крупнейшим источником расхода электроэнергии в доме является электрический водонагреватель, то есть бойлер.

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Об этом пишет Blikk. Эксперты отмечают, что именно бойлеры, а не бытовая техника для стирки или хранения продуктов, "съедают" наибольшую долю коммунальных расходов.

Почему именно бойлер

Главная причина кроется в принципе работы прибора. Бойлер не просто нагревает воду, но и постоянно поддерживает её заданную температуру, автоматически включаясь в течение суток для компенсации потерь тепла. А общий объём потребления зависит от ряда факторов:

объёма бака;

установленной температуры нагрева;

качества теплоизоляции прибора;

количества горячей воды, которое расходует семья.

Бойлер или другая бытовая техника: кто "ест" больше

Для сравнения, современные энергоэффективные модели популярной бытовой техники в среднем потребляют в год:

Холодильник (работает непрерывно весь год): 100–250 кВт·ч;

(работает непрерывно весь год): 100–250 кВт·ч; Посудомоечная машина : 150–270 кВт·ч;

: 150–270 кВт·ч; Сушильная машина: 300–600 кВт·ч.

В то же время один только электрический бойлер может обеспечивать от 20% до 30% всего объема энергопотребления среднестатистического домохозяйства.

Какой объем бойлера выбрать

Эксперты рекомендуют выбирать емкость водонагревателя в соответствии с количеством жильцов и исходя из расчета, что во время обычного душа человек расходует примерно 30–50 литров смешанной тёплой воды:

50–80 литров – оптимально для 1–2 человек (преимущественно – душ);

оптимально для 1–2 человек (преимущественно – душ); 80–120 литров – для семьи из 3–4 человек (преимущественно – душ);

для семьи из 3–4 человек (преимущественно – душ); 120 литров и более – для больших семей или тех, кто часто любит принимать ванну.

Важную роль играет и место установки прибора. Если бойлер расположен в холодном подвале или техническом помещении, либо если трубы горячего водоснабжения длинные и не имеют изоляции, вода быстро остывает по пути к крану, и прибору приходится включаться значительно чаще.

Как снизить потребление бойлера: 6 способов

Установите температуру на уровне 55–60 °C – это оптимальный диапазон, который позволяет контролировать потребление, уменьшает образование накипи и одновременно предотвращает размножение бактерий в баке. Нагрев выше этой отметки только увеличивает потери тепла.

оптимальный диапазон, который позволяет контролировать потребление, уменьшает образование накипи и одновременно предотвращает размножение бактерий в баке. Нагрев выше этой отметки только увеличивает потери тепла. Регулярно очищайте прибор от накипи. Наслоения на нагревательном элементе (ТЭНе) существенно снижают его эффективность и сокращают срок службы бойлера.

Наслоения на нагревательном элементе (ТЭНе) существенно снижают его эффективность и сокращают срок службы бойлера. Утеплите трубы горячей воды. Качественная изоляция труб и самого бойлера минимизирует потери тепла в системе.

Качественная изоляция труб и самого бойлера минимизирует потери тепла в системе. Отдавайте предпочтение душу. Короткая процедура в душе вместо полноценной ванны значительно экономит горячую воду.

Короткая процедура в душе вместо полноценной ванны значительно экономит горячую воду. Используйте экономные насадки. Водосберегающие душевые лейки и аэраторы (перлаторы) на кранах заметно снижают общее потребление воды.

Водосберегающие душевые лейки и аэраторы (перлаторы) на кранах заметно снижают общее потребление воды. Выбирайте правильный объем. Покупайте водонагреватель, который четко соответствует потребностям вашей семьи – без чрезмерного дефицита или избытка емкости.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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