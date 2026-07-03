"Белые орлы" и другие представители политической флоры и фауны (longread)

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Самые яркие и авторитетные умы Украины и Польши высказались. Тысячи (если не десятки/сотни тысяч) по обе стороны границы вышли на демонстрации (вплоть до "кровавых глаз"), обосновали свою позицию в соцсетях. Фатов, как всегда, ноль целых ноль десятых, оценки, ничем не обоснованные, кроме, конечно, безграничного уровня адреналина.

У меня нет орденов, чтобы "сдать" их ни в Киев, ни в Варшаву. Поэтому пошел "сдавать" анализы: результаты, как для 70-летнего, прекрасные!

Итак, осталось разве что определиться, на чьей я стороне: патриотизма или совести. Пришлось прибегнуть к профессиональным навыкам.

Результаты:

1. Первая УПА была создана на основании приказа Президента УНР в изгнании А. Ливицкого (20 июня 1940 г.). В декабре 1941 г. УПА приняла название "Полесская Сечь", командир – Т. Боровец ("Бульба"). По состоянию на лето 1941 г. численность составляла ~10 тыс. В июне 1941 – марте 1943 гг. вела боевые действия против остатков Красной армии, вермахта и "красной" партизанской армии. С июля 1943 г. – Украинская Народно-Революционная армия. Осенью 1943 г. уничтожена сторонниками С. Бандеры и формально расформирована. Окончательно разгромлена подразделениями НКВД в феврале 1944 г.

2. УПА "Север". Начала формироваться на базе отдельных отрядов крестьянской самообороны в другой части оккупированных земель. В марте 1943 г. к ним присоединились некоторые служащие вспомогательной немецкой полиции. С мая 1943 г. командиром был Д. Клячкивский ("Клим Савур"). Численность (по его данным – 6920 человек, январь-февраль 1944 г.); начальник штаба – бывший штабс-капитан Леонид Ступницкий (кто, когда и на каком основании присвоил ему посмертное звание "генерал-хорунжий", установить не удалось). Именно эта УПА несёт историческую ответственность за спланированные этнические чистки польского населения ("Волынская трагедия"). Численность украинских жертв: от ~2–14 тыс. (поимённо установлено более 9 тыс.). Численность польских жертв ~40–60 тыс.

3. III Чрезвычайный съезд ОУН (август 1943 г.) разрывает отношения со сторонниками С. Бандеры.

В июле 1944 г. отдельными представителями других политических группировок был создан "Украинский главный освободительный совет" (УГВР), который называл себя "верховным органом украинского народа в его революционно-освободительной борьбе". 13 июля они приняли решение о создании Генерального секретариата УГВР, который возглавил Роман Шухевич (одновременно занявший должности генерального секретаря по военным делам и "командира вооруженных сил").

Имеющиеся в распоряжении исследователей ежедневные отчеты НКВД/МГБ УССР за 1945–1950 гг. об истреблении населения Западных областей УССР, не содержат сведений о том, когда и кем он был назначен "Главным командиром УПА", кто и когда присвоил ему воинское звание "генерал-хорунжего", в планировании и руководстве какими военными операциями он принимал участие, какова была численность этой УПА и каковы были результаты боевых действий.

Отсутствуют такие сведения и в 65 томах оперативно-розыскного дела "Берлога" неуловимого "государственного преступника № 1" Р. Шухевича.

Из письма тогдашнего первого секретаря ЦК КП(б)У М. Подгорного первому секретарю ЦК ВКП(б) М. Хрущеву известно о количестве уничтоженных т. н. "бандитов ОУН-УПА и их пособников": 150К убитых, 250К депортированных за пределы УССР без права возвращения.

Выводы.

1. Инициаторы присвоения "независимому оперативному центру Сил специальных операций ВСУ" звания "Героев УПА", а также 31 ОМБ имени "генерал-хорунжего УПА Леонида Ступницкого", либо придурки в сферическом вакууме, либо диверсанты, либо прямые агенты Второй службы ФСБ. Либо всё вместе.

2. Современное государство Украина не несет никакой юридической или политической ответственности за трагические события июля 1943 г. на Волыни.

3. Участники массовых убийств с обеих сторон – граждане ІІ Речи Посполитой, а не Украины (католики и православные).

4. Прямую ответственность за эту трагедию несёт нацистская оккупационная администрация. Это так потому, что Германия не только подписала, но и ратифицировала IV Гаагскую конвенцию 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны и формально была обязана её соблюдать.

5. Польская сторона должна была бы публично осудить тоталитарную политику подавления национальных меньшинств во ІІ Речи Посполитой (1920–1939 гг.), прежде всего евреев, украинцев и немцев.

6. Мы, украинцы, должны быть благодарны польскому народу за бесценную помощь в войне с нашим общим историческим врагом.

7. Дело "Волынской трагедии" на государственном уровне закрыто совместным заявлением президентов Польши и Украины О. Квасьневским и Л. Кучмой, примасом Ю. Глемпом, Верховным архиепископом УГКЦ, кардиналом Гузаром в 2003 г.: "Помним и прощаем".

Доклад завершен.