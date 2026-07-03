Суд назначил народному депутату Тищенко залог в размере 10 млн грн: подробности дела

Высший антикоррупционный суд Украины назначил народному депутату Украины Николаю Тищенко залог в размере 10 миллионов гривен. Сам же парламентарий возмутился этим решением, назвав такую сумму необоснованной.

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Об этом сообщает "Суспільне мовлення". Несколько парламентариев уже выразили желание взять нардепа на поруки.

Что известно

Кроме того, на суде нардеп заявил о якобы "заказном" деле, обвинив детективов Бюро в сотрудничестве с организацией "Химпром".

Прокуроры просили о содержании народного депутата под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 19 миллионов гривен. Его адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения, в частности, в виде поручительства. Несколько парламентариев уже согласились взять Тищенко на поруки.

Защита парламентария также заявила, что договор о передаче денег от бывшей супруги Тищенко, Аллы Барановской, был заключен официально, заверен нотариально, а деньги были переданы. По его словам, у Тищенко нет денег на залог, поскольку в ходе следствия у народного депутата изъяли около 15 миллионов гривен.

В чём подозревают народного депутата

Согласно материалам следствия НАБУ и САП, в августе 2023 года Тищенко якобы обратился к лицу, которое считал причастным к организации колл-центров, с просьбой предоставить более миллиона долларов США в виде неправомерной выгоды. В ответ, как утверждают правоохранители, он мог обещать:

не вмешиваться в деятельность части колл-центров ;

; содействовать устранению конкурентов;

использовать своё политическое влияние для "решения вопросов" в этой сфере.

При этом, по данным НАБУ и САП, фактического получения средств не произошло. Отдельный эпизод дела касается возможного отмывания средств: по мнению следствия, депутат мог легализовать около 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой Аллой Барановской.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывшему председателю правления украинского банка было предъявлено подозрение по делу о незаконных финансовых операциях на сумму свыше 210 млн грн. По версии следствия, банкир за вознаграждение помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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